"Absolute Führungspersönlichkeit": Jesper Verlaat ist der neue und alte Kapitän des TSV 1860

Jesper Verlaat bleibt Kapitän des TSV 1860 und führt die Löwen auch in der Saison 2025/26 aufs Feld.

Es hatte sich bereits im Trainingslager nach AZ-Informationen abgezeichnet, jetzt ist es offiziell! Jesper Verlaat führt die Löwen auch in der Saison 2025/26 als Kapitän auf das Feld.

Dies gab der TSV 1860 am Freitag bekannt. Verlaat ist "nicht nur auf dem Platz eine feste Größe, sondern auch abseits des Rasens eine absolute Führungspersönlichkeit", schreiben die Sechzger in ihrer Pressemitteilung.

Jacobsen und Niederlechner vertreten Verlaat

"Ich bin stolz, auch in dieser Saison die Löwen als Kapitän aufs Feld führen zu dürfen", wird der Innenverteidiger zitiert. Trainer Patrick Glöckner ergänzt: "Für mich hat sich zu keinem Zeitpunkt die Frage gestellt, an der Position etwas zu ändern."

Der 29-Jährige, der seit Sommer 2022 für die Löwen aufläuft, geht damit in seine dritte Saison als Spielführer der Sechzger. 2023 trat der Abwehrboss die Nachfolge von Kapitän Stefan Lex an. Wie bereits in der vergangenen Saison wird Thore Jacobsen das Amt des Vizekapitäns ausführen. Neu dabei ist Rückkehrer und Sommerneuzugang Florian Niederlechner.