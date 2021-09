Toto-Pokal im Liveticker: Wacker Burghausen gegen TSV 1860 München live

Es geht weiter Schlag auf Schlag! Nur vier Tage nach dem Remis gegen den SV Meppen (1:1) in der Liga, sind die Löwen im Toto-Pokal erneut gefordert. Am Mittwochabend gastiert Sechzig im Achtelfinale bei Wacker Burghausen. Löwen-Coach Michael Köllner weiß um die Stärke des Regionalligisten: "Burghausen ist da nochmal ein anderes Kaliber. Du musst extrem seriös ans Spiel gehen." Nach längerer Verletzungspause stehen Daniel Wein und Semi Belkahia am Mittwochabend vor ihrem Comeback. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!