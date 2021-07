Testspiel live: FC Bayern gegen Ajax Amsterdam im Liveticker

Der zweite Test von Julian Nagelsmann als Chefcoach des FC Bayern steht an! Am Samstag empfangen die Münchner im Rahmen des "Audi Football Summit" Ajax Amsterdam in der Allianz Arena. Nach der 2:3-Pleite gegen Köln hofft der Rekordmeister gegen die Niederländer auf den ersten Sieg in der Vorbereitung. Allerdings stehen dem Bayern-Coach auch am Samstag kaum etablierte Kräfte zur Verfügung, gegen Amsterdam wird Nagelsmann erneut einigen jungen Talenten die Chance geben. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!