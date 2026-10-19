Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 gegen FC Bayern II – FCB gewinnt das München-Derby

Spielende
Schluss! Der FC Bayern II feiert im kleinen Münchner Derby einen 4:2-Sieg gegen den TSV 1860. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker. Vergelt's Gott fürs Mitlesen und noch einen schönen Sonntagabend!
Der FC Bayern II gewinnt ein sehr unterhaltsames München-Derby gegen den TSV 1860 mit 4:2. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Der FC Bayern II feiert im kleinen Münchner Derby einen 4:2-Sieg gegen den TSV 1860. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker. Vergelt's Gott fürs Mitlesen und noch einen schönen Sonntagabend!
Assomo wird mit einem langen Ball geschickt und flitzt Weber davon. Nach seinem langen Sprint fehlt dem jungen Angreifer aber der Dampf im Abschluss. Eicher ist zur Stelle.
Da schau her: Olychenko mit einem falschen Einwurf. Das sieht man auch selten. Ist halt immer noch ein Jugendspieler, der junge Ukrainer.
Nein, von einer Schlussoffensive der Sechzger ist hier überhaupt nichts zu sehen. Die Westkurve hat aber noch nicht aufgegeben.
Auswechslung TSV 1860 München - Rron Gosalci kommt für Emre Erdoğan
Gelbe Karte für Artur Degraf
Die Nachspielzeit beträgt acht Minuten!
Gelbe Karte für Felix Weber
Lambe zieht aus der Distanz ab, schießt aber deutlich drüber.
Gelbe Karte für Damjan Dordan
Die Bayern-Fans feiern ihren Klub jedenfalls bereits als "Die Nummer eins der Stadt". Aktuell kann man ihnen da nicht widersprechen.
Geht hier noch was für die Löwen? Wenn es noch etwas werden soll mit einer Aufholjagd, braucht es zeitnah einen Treffer.
Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Mark Gevorgyan
Auswechslung FC Bayern München II - Bastian Assomo kommt für Noah Codjo-Evora
Auf den Rängen gehen die Scharmützel derweil weiter. Die Löwen bezeichnen die "Seitenstraßler" mal wieder als "Red Bastards". Die widerum beschweren sich über die Ticketpreise. 17 Euro für einen Stehplatz in der Regionalliga. "'Football for the people'? Genauso substanzlos wie euer ganzer Verein" steht dort geschrieben.
Dordan mit einer ersten Flanke von rechts. Da ist aber weit und breit kein Löwe zu sehen. Abstoß FCB.
Auswechslung TSV 1860 München - Damjan Dordan kommt für Dennis Dressel
Tor! 2:4 - Artur Degraf
Toooooor für die Bayern! Der eben eingewechselte Degraf wird im Strafraum gut freigespielt, dreht sich einmal um 180 Grad und lässt Eicher mit seinem satten Rechtsschuss aus kurzer Distanz keine Chance. 4:2 für die Roten – die Entscheidung im Derby?
Gelbe Karte für Guido Della Rovere
...und Della Rovere fürs Provozieren.
Gelbe Karte für Dennis Dressel
Dressel sieht Gelb fürs Foul...
Jawoll, jetzt wird's hier richtig hitzig! Olychenko bleibt nach einem Dressel-Foul am Boden liegen. Sofort kommt es zur Rudelbildung, es wird wild geschubst. So lange sich alles in Grenzen hält, lassen wir das mal als Derby-Folklore durchgehen.
Auswechslung FC Bayern München II - Allen Junior Lambe kommt für Anton Heinz
Stadionsprecher Sebastian Schäch redet sich derweil mit seinen Durchsagen an die Bayern-Fans, doch bitte das Abbrennen der Pyros zu unterlassen, den Mund fusselig. Als würde die Roten auf einen Blauen hören...
Wieder eine Chance für Sechzig, wieder nach einer Ecke. Dieses Mal kann Weber die Uhlmann-Hereingabe nicht verwerten.
Starker Eckball von der linken Seite auf den zweiten Pfosten. Eberwein kommt zum Kopfball, Della Rovere klärt kurz vor der Linie! An Chancen mangelt es den Sechzgern heute wirklich nicht. Nur die kalte Löwen-Schnauze, die fehlt bislang.
Auswechslung FC Bayern München II - Artur Degraf kommt für Tim Binder
Auswechslung FC Bayern München II - Doyeon Kim kommt für Richard Ajayi
Wie reagiert die junge Mannschaft der Bayern nun auf den Platzverweis für ihren Trainer? Noch ist eine halbe Stunde zu spielen...
Rote Karte für Dante (Trainer)
Rot für den Trainer der Roten! Dante wird von Schiedsrichter Wagner des Innenraums verwiesen. Was genau vorgefallen ist, war nicht zu erkennen.
Nächste dicke Chance für Sechzig! Uhlmann zirkelt einen Freistoß von links in den Strafraum. Dort kommt aber keiner heran, sodass der Ball direkt aufs Tor geht. Kiala rettet aber auf der Linie.
Um ein Haar der Ausgleich! Erdogan flankt von links in den Strafraum. Ajayi springt unter dem Ball durch. Die Kugel landet bei Leone, der sie sich auf den linken Fuß legt und abzieht. Der Schuss geht aber weit am Tor vorbei.
Weiter geht's. Die Bayern führen nach dem Gegentreffer eben den Anstoß aus.
Beide Trainer nutzen die Unterbrechung, um auf ihre Spieler einzuwirken.
Nun ist die Partie unterbrochen, weil die Bayern-Fans jede Menge Pyro gezündet haben. Davor hatten sie noch ihre Choreo mit dem Spruch "We are Munichs Dynamite" abgeschlossen.
Tor! 2:3 - Emre Erdoğan
Tooooor für die Löwen! Leone hat erneut auf dem rechten Flügel viel Platz zur Flanke. Im Strafraum kommt Erdogan völlig ungedeckt zum Kopfball, am Ende lenkt Pavic die Kugel ins eigene Tor. Nur noch 3:2 für die Roten!
Der Ball ist im Tor der Löwen, Codjo-Evora hat getroffen. An der Seitenauslinie ist aber die Fahne oben. Ganz knappe Kiste!
Nun wurde das rote Banner heruntergeholt, dahinter ist nun ein weißes mit der Aufschrift "We are white".
Da braucht sich was zusammen! Die Bayern-Fans haben vor ihrem Block nun ein riesiges Banner mit der Aufschrift "We are red" aufgehängt. Was sich dahinter tut, ist nicht zu erkennen.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's im Grünwalder Stadion, Sechzig stößt die zweite Halbzeit an!
Auswechslung TSV 1860 München - Julian Bell kommt für Moritz Seiffert
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit! Die kleinen Bayern gehen mit einer 3:1-Führung in die Kabine. Bleiben Sie aber auf jeden Fall dran: Das Ergebnis gibt den Spielablauf nicht wirklich wider. Beide Teams begegnen sich hier auf Augenhöhe, in der zweiten Halbzeit dürfte noch einiges drin sein.
Uhlmann zieht etwas unmotiviert aus der Distanz ab. Der Schuss geht deutlich am Tor vorbei.
Zwei Minuten werden nachgespielt...
Tor! 1:3 - Anton Heinz
Und aus dem Nichts das 3:1 für die Bayern! Heinz wird vor dem Strafraum nicht angegriffen und schlenzt den Ball traumhaft ins rechte Kreuzeck. Eicher sieht da allerdings nicht allzu gut aus.
Nun mal eine etwas ruhigere Phase in diesem ansonsten sehr unterhaltsamen Fußballspiel.
Wieder die Löwen, wieder über rechts. Leone flankt in die Mitte. Der Ball wird auf Seiffert verlängert, der aber nicht sauber abschließt. Bärtl packt zu.
Es scheppert auf Giesings Höhen! Olychenko fasst sich zentral vor dem Strafraum ein Herz und zieht ab, hämmert die Kugel aber an den Pfosten!
Nächste Chance für Sechzig. Dieses Mal kommt Leone auf rechts zur Flanke. Die landet genau auf der Stirn von Eberwein, dessen Kopfball aber zu unplatziert ist und kein Problem für Bärtl darstellt.
Tor! 1:2 - Cristian Leone
Da ist der Anschlusstreffer! Gevorgyan hat auf dem rechten Flügel zu viel Platz zum Flanken. In der Mitte steht Leone frei und muss nur noch den Fuß hinhalten. Nur noch 2:1 für die Roten!
Es ist nicht so, dass die kleinen Bayern die Löwen hier herspielen würden. Allerdings fehlte Sechzig bei beiden Gegentoren einfach die Konsequenz im Zweikampf. Vor allem vor dem 0:2 waren Seiffert und Erdogan viel zu passiv.
Gelbe Karte für Tim Binder
Das braucht's nicht! Binder bejubelt sein Tor provokativ vor der Westkurve und sieht dafür Gelb.
Tor! 0:2 - Tim Binder
Toooooor für die Bayern! Binder zieht vom rechten Flügel in den Strafraum ein, geht an Seiffert und Erdogan vorbei und schließt mit einem eiskalten Linksschuss in die lange, untere Ecke ab. 2:0 für die Roten!
Wieder spielen es die Löwen gut. Eberwein mit einem schönen Lupfer in den Lauf von Erdogan, doch FCB-Keeper Bärtl ist vor dem Junglöwen am Ball.
Sechzig am Drücker! Nun kommt Gevorgyan im Strafraum zum Abschluss. Der Ball wird aber gerade noch von der Linie gegrätscht.
Auch das darf natürlich nicht fehlen: Eine freundliche Grußbotschaft an die Rivalen. Hintergrund ist die Banner-Aktion der Löwen-Fans bei der Meisterfeier der Bayern.
Gevorgyan hat sich in einem Zweikampf mit Ajayi in der Nähe der Eckfahne liegen und muss behandelt werden.
Und fast der Ausgleich direkt hinterher, doch Niederlechner vergibt die dicke Chance. Hier ist was los auf Giesings Höhen!
Tor! 0:1 - Anton Heinz
Toooooor für die Bayern! Binder wird mit einem langen Ball in den Strafraum geschickt und legt vor 1860-Keeper Eicher quer auf Heinz, der nur noch einschieben muss. 1:0 für Rot!
Dressel nun mit einer herzhaften Grätsche im Mittelkreis gegen Olychenko. Der Löwen-Kapitän kommt ohne Verwarnung davon
Dressel beißt auf die Zähne und spielt vorerst weiter. So geht Derby!
Bei Dressel ist noch unklar, ob es weitergeht. Die Löwen aktuell nur mit zehn Mann.
Ganz bitter! Dressel bleibt nach einem Zweikampf auf dem Boden liegen und hält sich die Schulter. Die Ärzte kommen aufs Feld und scheinen ihm selbige wieder einzukugeln. Der Löwen-Kapitän hat auf jeden Fall große Schmerzen.
Mega-Chance für Sechzig! Bärtl mit einem äußerst riskanten Kurzpass auf Savic im Aufbauspiel. Der junge Innenverteidiger wird sofort von zwei Löwen angelaufen, die den Ball erobern. Niederlechner kommt völlig frei zum Eins-gegen-Eins mit Bärtl, scheitert aber am Keeper.
Noch läuft hier die Abtastphase im Grünwalder Stadion...
Erste Ecke für die kleinen Bayern. Eicher kann die Hereingabe von Della Rovere aber wegfausten. Direkt danach die Kontermöglichkeit für die Löwen. Die wird aber schlecht ausgespielt von Gevorgyan.
Was für eine Stimmung im Grünwalder Stadion! Im Löwen-Wohnzimmer ist es ja immer laut, aber einen solchen Lärm wie heute hat man auf Giesings Höhen schon lange nicht mehr gehört.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Bayern stößt das Derby an!
Unter den Klängen von "Löwenmut" betreten beide Teams den Platz im ausverkauften Grünwalder Stadion. Gleich geht's los!
Noch stehen mehrere hundert Bayern-Fans vor dem Stadion und dürfen nicht hinein. Der Grund dafür ist bislang unklar.
Für alle, die nicht im Grünwalder Stadion sein können, das Spiel aber trotzdem im Bewegtbild verfolgen wollen, bietet die AZ gemeinsam mit dem BR den Livestream des Derbys an. Hier geht's lang!
Insgesamt stehen sich der TSV 1860 und der FC Bayern II heute zum achten Mal gegenüber. Von den bisherigen sieben Partien gingen drei an die Roten und zwei an die Blauen. Ob Sechzig heute für den Ausgleich sorgen kann?
Bayern-Trainer Dante kann heute erwartungsgemäß nicht auf Verstärkung von der ersten Mannschaft zurückgreifen. Kein Wunder: Die Profis mussten gestern beim 6:1-Sieg gegen Leipzig ran, am Mittwoch wartet mit dem FC Arsenal die nächste schwere Aufgabe. Rein theoretisch wären Spieler wie Lennart Karl, Aleksandar Pavlovic oder Tom Bischof für die U23 aber spielberechtigt. Man stelle sich nur einmal vor, hier würden plötzlich Nationalspieler im Derby auflaufen...
Abseits der Derby-Rivalität wäre ein Sieg für die Löwen heute auch mit Blick auf die Tabelle von großer Bedeutung. Nach den Niederlagen von Spitzenreiter Memmingen und des Tabellenzweiten Buchbach könnten die Sechzger mit einem Dreier bis auf drei Punkte an den Tabellenführer heranrücken. Dazu haben die Löwen noch ein Spiel weniger absolviert, als das Spitzen-Duo.
Rund ums Stadion ist vor dem Spiel der Teufel los. Die AZ ist mit mehreren Reportern vor Ort und hält Sie hier mit allen Infos rund ums Spiel auf dem Laufenden!
Die Aufstellung des TSV 1860 ist da! Folgende Elf schickt Kayabunar heute ins Derby:
Die Vorfreude ist groß. Auch bei den Verantwortlichen beider Vereine. Wer unter anderem sein Kommen angekündigt hat, erfahren Sie hier.
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Sonntag kommt es im Grünwalder Stadion zum kleinen München-Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr live!