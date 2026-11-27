Regionalliga Bayern: TSV 1860 München gegen den 1. FC Schweinfurt heute im Livestream verfolgen
Rückrundenauftakt für die Löwen! Am Freitag empfängt der TSV 1860 den 1. FC Schweinfurt. Wer nicht in Giesing mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks. Die Übertragung beginnt ab 18.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.
Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.
- Themen:
- TSV 1860 München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen