Der TSV 1860 trifft am Freitagabend auf den 1. FC Schweinfurt. Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream.

Rückrundenauftakt für die Löwen! Am Freitag empfängt der TSV 1860 den 1. FC Schweinfurt. Wer nicht in Giesing mit dabei sein kann, für den gibt es einen Livestream von . Die Übertragung beginnt ab 18.55 Uhr und ist bei der AZ zu sehen.

Um auch von den Geschehnissen abseits des Platzes immer mit Hintergrundinformationen informiert zu sein, bietet die AZ einen zusätzlichen Liveticker an. So verpassen Sie garantiert nichts.