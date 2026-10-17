"Vielleicht nach diesem Spiel nicht mehr": Bayern-Trainer Kompany scherzt vor Derby gegen 1860

Countdown zum Stadt-Derby im ausverkauften Grünwalder Stadion: Der TSV 1860 lobt seine Fans, Bayern-Trainer Kompany witzelt über Dante und Sportboss Max Eberl kündigt sein Kommen an, während die Löwen-Ultras einen Aufruf starten.

Am Sonntag treffen erstmals seit 2021 wieder der TSV 1860 und der FC Bayern II aufeinander.

Das Stadt-Derby des TSV 1860 gegen den FC Bayern (Sonntag 14 Uhr, AZ-Liveticker) wirft seine Schatten voraus. Sechzig gilt als Tabellen-Dritter mit 24 Punkten und Heim-Team im Grünwalder Stadion gegen die kleinen Roten (16 Punkte, Platz 13) zwar als Favorit, man zeigte sich allerdings gewarnt vor der hochtalentierten Zweitvertretung der Roten.

1860 gegen Bayern II: Warum dieses Derby besonders spannend wird

"Das Spiel hat eine große Bedeutung, das spürt man seit Wochen", sagte 1860-Trainer Alper Kayabunar am Freitag auf AZ-Nachfrage: "Sie haben eine enorme Qualität, gerade in der Offensive. Das wird ein schweres Spiel für uns." Kayabunar zeigte sich respektvoll, anstelle Sticheleien Richtung "Seitenstraße" zu senden. Der 40-Jährige, der auf die Comebacks von Rechtsverteidiger Mark Gevorgyan und Außenbahnspieler Fabio Wagner hofft, freue sich auf "eine tolle Kulisse" und wolle "den Fans mit einem Sieg etwas zurückgeben".

Besonnen statt breitbeinig vor dem Derby: 1860-Trainer Alper Kayabunar. © IMAGO/Ulrich Wagner

Vincent Kompany, Coach der Bayern-Profis, scherzte über Ex-Bayern-Star Dante, der den FCB II trainiert, im Vorfeld des mit 15.000 Zuschauern ausverkauften Lokalduells: "Dante hat viel mehr Haare als ich, vielleicht nach diesem Spiel nicht mehr. Der Druck ist größer als im Jugendfußball. Das ist gut, dadurch lernen die Jungs."

Das gehört sich so als Bayer! Bayern-Boss Max Eberl

Bayern-Boss Max Eberl hat sogar sein Kommen ins Grünwalder angekündigt: "Ich freue mich drauf. Das hat es schon länger nicht gegeben. Es waren immer besondere Spiele. Es ist brisant, ich freue mich drauf und werde natürlich da sein. Das gehört sich so als Bayer!"

Haben wewinen guten Draht zueinander: Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany (l.h.) und U23-Coach Dante. Im Vordergrund: Sportdirektor Christoph Freund. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

In sieben Duellen der 1860-Profis mit der Bayern-Reserve stehen bislang zwei Löwen-Siege, zwei Remis und drei Bayern-Erfolge zu Buche. 1860 holte als Heim-Verein im Hinblick auf die enorme Rivalität der Fangruppen vorsorglich zu einem emotionalen Fan-Appell aus. "Ihr habt unsere Spieler angefeuert, ihnen in schwierigen Momenten Mut gemacht und sie für Tore, gelungene Abwehraktionen und Siege gefeiert", schrieb der TSV in einer Mitteilung.

Die Blauen benannten dabei auch "faires und verantwortungsvolles Verhalten", den "Verzicht auf Pyrotechnik und den respektvollen Umgang mit den anderen Vereinen", dafür wolle "die Mannschaft, die Geschäftsführung und das Präsidium ganz herzlich danken." In einer "besonderen Begegnung" erhoffe man sich dasselbe, um "gemeinsam mit Euch an die vergangenen Spiele anzuknüpfen und alles dafür zu geben, den Sieg zu holen." Die Sechzger-Ultras haben einen Fan-Marsch mit schwarzen Oberteilen und Löwen-Schals von der Heilig-Kreuz-Kirche Richtung Grünwalder Stadion angekündigt.