Stadtderby in Giesing: Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf den FC Bayern II. Die AZ berichtet aus dem Viertel.

Kompletter Ausnahmezustand in Giesing: Die Ultras legen vor dem Derby zwischen Bayern und Sechzig das Viertel lahm, die Polizeipräsenz ist enorm.

Es knistert in München-Giesing. Am Sonntagnachmittag (14 Uhr) steigt im altehrwürdigen Grünwalder Stadion das langersehnte Duell zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern II. Die AZ ist mit mehreren Reportern im Viertel sowie im Stadion und berichtet über sämtliche Vorkommnisse rund um das Spiel.

+++ Fantrennung am Stadion funktioniert bisher +++

Praktizierte Fantrennung am Wettersteinplatz: "Servus, wollt ihr zum Spiel? Rot oder blau?", fragt eine Polizistin eine Gruppe junger Fans am Straßenrand der Grünwalder Straße Richtung Stadion. "Rot!", ruft einer. "Passt, dann dürft ihr durch." Zwei Löwenfans werden wenig später wieder weggeschickt und müssen einen anderen Zugang Richtung Silberhornstraße wählen.

© AZ

+++ 1860-Bus auf dem Weg zum Grünwalder Stadion +++

Unterdessen macht sich der Mannschaftsbus des TSV 1860 auf dem Weg zum Grünwalder Stadion. Von Bayern-Fans ist am Wettersteinplatz nichts zu sehen.

Löwen-Bus auf dem Weg zum Derby

+++ Situation droht zu eskalieren: Polizeihund rennt in Fanmarsch von Löwen-Ultras +++

Eben wurde es kurz richtig brenzlig: Wie einer unserer AZ-Reporter beobachtet hat, ist gerade ein Polizeihund in den Fanmarsch der Löwen-Ultras gelaufen. Diese fühlten sich davon provoziert und zündeten Pyro. Direkt kam eine weitere Polizeistaffel angelaufen. Zum Glück ging alles glimpflich aus!

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+++ Ultras legen Giesing lahm +++

Und das soll wirklich nur das "kleine" Derby sein?! Uns erreichen weiter spektakuläre Videos aus Giesing, die zeigen, wie die Ultras das Viertel lahmlegen. Hier Eindrücke von Anwohnern der Tegernseer Landstraße:

Ultras vor dem Derby in Giesing

Auch vor dem Bamboleo, dem Vereinsheim der Sechzger, geht ordentlich die Post ab:

Vor dem Bamboleo: Löwen-Ultras in Derby-Stimmung

+++ Bayern-Ultras in Giesing angekommen – noch kein Zutritt zum Stadion ++

Während der Löwen-Tross sich auf in Richtung Stadion macht, sind die Bayern-Ultras zwar schon in Giesing. Aber zum Stadion dürfen sie noch nicht.

+++ Löwen-Fans ziehen zum Stadion - inklusive Feuerwerkskörper +++

Auch die Löwen-Fans ziehen von der Silberhornstraße in Richtung Grünwalder Stadion. Immer wieder werden Feuerwerkskörper gezündet. Auch die Polizei ist reichlich vertreten.

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+++Bayern-Fans auf dem Weg zum Stadion+++

Die Bayern-Fans sind auf dem Weg zum Stadion. Am Morgen traf sich die Anhängerschaft der Roten am Ostbahnhof. Von dort aus ging es gesammelt mit der U-Bahn zum Grünwalder Stadion.

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+++ Meisterlöwen melden sich zum Derby +++

Meisterlöwe Bernd Patzke sagt der AZ über das Derby: "Das ist ja nur ein kleines Derby. Ich werde es mir schon im Fernsehen ansehen und Sechzig die Daumen drücken, denn Sechzig bleibt immer mein Verein. Aber ich werde nicht hingehen. Zu unserer Zeit waren wir die Nummer eins der Stadt. Es ist schon traurig, wie sich Sechzig entwickelt hat. Auch, wenn das manche nicht wahrhaben wollen: Ohne Investor stehen die Zeichen auf Amateurfußball. Ich bin jetzt 83 Jahre alt und glaube nicht, dass ich noch ein echtes Derby erleben werde."

+++ Bayern-Fans machen Geheimnis aus Treffpunkt +++

Rund um das Grünwalder Stadion wird bereits deutlich: Es steigt ein hitziges Duell. In den Bahnen präsentieren zahlreiche Fans ihren Schal. Interessant: Während die Löwen ihren Treffpunkt offen kommunizierten, machen die Bayern-Fans ein Geheimnis daraus. Nach AZ-Informationen plant man allerdings, sich im Münchner Osten zu treffen.

+++ Fans des FC Bayern fluten Marienplatz mit Pyro +++

Schon im Spiel gegen RB Leipzig (6:1) stimmten sich die Fans des FC Bayern auf das Stadtderby mit Gesängen ein. Nach dem Sieg gegen die Sachsen ging es weiter. Zusammen fuhren sie zum Marienplatz, fluteten das Gelände. Ein Bayern-Mob aus hunderten Anhängern, alle in Schwarz gekleidet, zog umher. Mit Pyro und Fangesängen machten sie auf sich aufmerksam.

+++ Fans des FC Bayern sticheln gegen die Löwen +++

Schon am Samstagabend wirft das Lokalderby seinen Schatten voraus. Beim Spiel des FC Bayern gegen RB Leipzig stimmte die Südkurve Gesänge gegen den TSV 1860 an. "Wer nicht hüpft, der kommt aus Giesing", hallte es in der Allianz Arena. Anschließend legten die Ultras nochmal nach: "Tod und Hass dem TSV." München ist heiß auf das Duell.

Stimmten sich schon am Samstagabend im Spiel gegen RB Leipzig auf das Stadtderby ein: Die Fans des FC Bayern. © Kilian Kreitmair

+++ Fans des TSV 1860 treffen sich an der Heilig-Kreuz-Kirche +++

Der Treffpunkt für die Anhänger der Löwen steht. Die Fans des TSV 1860 treffen sich ab 10 Uhr an der Heilig-Kreuz-Kirche am Giesinger Berg. Von dort werden sie sich zusammen auf den Weg ins Stadion machen.

Im Herzen von Giesing: Die Heilig-Kreuz-Kirche wird zum Treffpunkt der Fans des TSV 1860 beim Stadtderby. © IMAGO

Auch einen Dresscode gibt es. Die Anhängerschaft soll im schwarzen Oberteil und mit Löwenschal erscheinen.