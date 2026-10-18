Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 gegen FC Bayern II – FCB gewinnt das München-Derby

Abseits der Derby-Rivalität wäre ein Sieg für die Löwen heute auch mit Blick auf die Tabelle von großer Bedeutung. Nach den Niederlagen von Spitzenreiter Memmingen und des Tabellenzweiten Buchbach könnten die Sechzger mit einem Dreier bis auf drei Punkte an den Tabellenführer heranrücken. Dazu haben die Löwen noch ein Spiel weniger absolviert, als das Spitzen-Duo.