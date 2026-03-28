Spielende
Toto-Pokal im Liveticker: Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München – Löwen ziehen ins Finale ein
Der TSV 1860 gewinnt bei Jahn Regensburg mit 1:0 und steht im Finale des Toto-Pokals. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Gelbe Karte für Nick Seidel
Es zieht sich durch die gesamte Partie! Die letzte Aktion der Regensburger ist zu unsauber, 1860 kämpft. Der Löwe wirft alles rein!
Fünf Minuten erden im Jahn-Stadion nachgespielt.
Gelbe Karte für Florian Niederlechner
Sollte Regensburg noch ein Treffer gelingen, geht es übrigens direkt ins Elfmeterschießen. Aber das wollen die Löwen unbedingt vermeiden!
Das Spiel ist jetzt völlig offen. 1860 spielt seit dem Führungstreffer viel besser nach vorne, aber auch Regensburg bleibt gefährlich. Meist heißt die Endstation aktuell Reinthaler, der ein starkes Spiel macht.
Starkes vorwärts verteidigen von Althaus – dafür gibt es Applaus von Kauczinski!
Auswechslung Jahn Regensburg - Philipp Müller kommt für Leo Mätzler
Auswechslung Jahn Regensburg - Lucas Hermes kommt für Benedikt Saller
Der hätte gefährlich werden können! Danhof verliert in der Regensburger Hälfte den Ball, die Gastgeber kontern, können aus dem Löwen-Patzer aber kein Profit schalgen.
Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Patrick Hobsch
Die Fans skandieren: "Niederlechner, Niederlechner!!" Der zuletzt ausgebootete Löwe wird gleich in die Partie kommen.
Gelbe Karte für Benedikt Bauer
Alu-Pech für 1860! Wieder tankt sich Haugen durch und legt auf Danhof ab. Der probiert es mit einem Heber, der Ball landet aber nur auf der Querlatte. Insgesamt sind die Löwen nach dem Führungstreffer wieder etwas präsenter.
Auswechslung TSV 1860 München - Samuel Althaus kommt für Thore Jacobsen
Auswechslung Jahn Regensburg - Nick Seidel kommt für Felix Strauss
Auswechslung Jahn Regensburg - Florian Dietz kommt für Christian Kühlwetter
Regensburg lässt die nächste dicke Chance aus. Der Ball wird im Strafraum auf Eichinger abgelegt, der es direkt probiert. Das Leder rutscht ihm aber über den Spann und geht am Kasten vorbei.
Tor! 0:1 - Sigurd Haugen
Aus dem Nichts, wahnsinn! Regensburg macht das Spiel, 1860 trifft. Haugen trifft nach einem Konter durch eine starke Einzelaktion zum 1:0 für die Löwen.
Auch im zweiten Durchgang sind die Hausherren bislang die tonangebende Mannschaft, 1860 tut sich weiter schwer.
Wilder Auftakt in die zweite Halbzeit und die Löwen haben erneut Glück, dass Regensburg die Slapstick-Einlage von 1860 nicht bestraft. Zuerst muss Dähne retten, der kann den Ball aber nicht festhalten, im allerletzten Moment bringt Voet seine Fußspitze rein und klärt die Situation.
Beide Mannschaften sind unverändert aus der Kabine gekommen.
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Die Fans auf beiden Seiten sind im Derby-Modus: Die Jahn-Fans skandieren beleidigende Fangesänge in Richtung der Giesinger nach einer Ecke, bei er Haugen seinen Gegenspieler weggeschoben hat. Die 1860-Fans antworten postwendend und ähnlich unanständig bei einer Regensburger Ecke.
Gelbe Karte für Benedikt Saller
Endlich mal wieder ein Angriff von den Löwen! Haugen ist auf der rechten Seite durch und will sich den Ball in den Sechzehner legen, bleibt aber an den Regensburgern hängen.
Dähne hält die Löwen im Spiel, nachdem er nach einem Fein-Freistoß gedankenschnell handelt. Die Löwen brauchen dringend die Pause.
Obwohl an die 4.000 Sechzger-Anhänger heute in Regensburg sind, sind aufgrund des Toto-Pokal-Boykotts der Ultras fast nur die Jahn-Fans zu hören.
Gelbe Karte für Siemen Voet
Regensburg ist nun klar die bessere Mannschaft, fast alle zweiten Bälle schnappen sich die Domstädter. 1860 hat Glück das die zahlreichen Abschlüsse bisher das Tor verfehlten.
1860 ist aktuell in Unterzahl, Maier wird nach einer Platzwunde am Kopf behandelt. Dies nutzt der Jahn und kommt zur besten Chance des Spiels. Dähne pariert den Abschluss von Fein allerdings glänzend und lenkt das Leder um den Pfosten.
Nach gutem Beginn fehlt 1860 mittlerweile der Zugriff im Mittelfeld, Regensburg dominiert aktuell das Geschehen.
Dähne beißt auf die Zähne und kann erstmal weiter spielen.
Dähne hat sich bei dieser Aktion an der Hand verletzt und muss behandelt werden.
Wow, was für ein Strahl von Saller aus 16 Metern! Dähne ist blitzschnell unten und kann den Ball nach abwehren, den Abpraller können die Löwen letztendlich klären.
Die Löwen probieren es jetzt immer wieder mit langen Bällen in die Spitze. Doch die Gastgeber haben sich darauf eingestellt und haben alles im Griff.
Die Regensburger kombinieren sich stark durch, am Ende landet der Ball rechts im Sechzehner bei Hottmann. Aus spitzen Winkel zieht er per Volley ab, die Kugel rauscht am langen Pfosten vorbei.
Gelbe Karte für Thore Jacobsen
Übrigens beste Fußballbedingungen in Regensburg. Das Jahn-Stadion ist bei sonnigen acht Grad fast ausverkauft - Rekordkulisse im Toto-Pokal.
Erste richtig gefährliche Szene. Haugen ist durch und will den Ball zentral in den Fünfer zu Hobsch ablegen, doch Strauss ist im letzten Moment dazwischen und klärt zur Ecke.
Die Löwen starten gut in die Partie und setzen die Hausherren gleich unter Druck.
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Teams sind auf dem Rasen, gleich geht es los! Wer schnappt sich das zweite Final-Ticket?
Die Bilanz spricht für die Regensburger. Der Jahn hat die letzten sechs Pflichtspiele gegen Sechzig nicht verloren - 3 Siege und 3 Remis.
Für die Löwen zählt heute nur der Sieg: "Wir wollen den Titel holen, werden alles geben, um ins Finale zu kommen", so Kauczinski. Der Finalgegner von den Würzburger Kickers am 23. Mai wird gesucht. Schaffen es die Sechzger erstmals seit 2020 wieder ins Endspiel des Landespokals?
In der Liga setzte es im November in Regensburg eine bittere 0:4-Klatsche für die Löwen. Die Sechzger brennen auf Wiedergutmachung: "Wir wollen unbedingt zeigen, dass wir es besser können", erklärte Kauczinski am Freitag auf der Pressekonferenz.
Bei den Regensburgern sitzt Ex-Löwe Geipl nur auf der Bank, dafür startet der ehemalige Bayern-Spieler Fein.
Erstmals wieder im Löwen-Kader steht Niederlechner. Der Ex-Bundesliga-Spieler musste die letzten zwei Partien von der Tribüne aus anschauen.
Kauczinski nimmt zwei Änderungen im Vergleich zur 1:2-Pleite gegen Duisburg in seiner ersten Elf vor. Hobsch und Schifferl rotieren in die erste Elf, Steinkötter und Faßmann nehmen auf der Bank Platz.
Die Aufstellung ist da!
Der Finalgegner steht bereits fest: Die Würzburger Kickers setzten sich gegen Wacker Burghausen mit 2:1 durch und stehen im Endspiel. Kommt es zu einer Neuauflage von 2020? Damals gewann 1860 den Toto-Pokal durch ein 5:2 n.E. gegen Würzburg.
Der Regensburger Andreas Greipl spricht über das Duell mit seinem Ex-Verein TSV 1860 im Toto-Pokal-Halbfinale, den blauen Traum vom Aufstieg, die Rollen von Niederlechner und Volland sowie Erinnerungen an die Relegation. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind in der Vorschlussrunde des Toto-Pokals zu Gast in Regensburg – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!