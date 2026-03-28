Toto-Pokal im Liveticker: Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München – Löwen ziehen ins Finale ein

Für die Löwen zählt heute nur der Sieg: "Wir wollen den Titel holen, werden alles geben, um ins Finale zu kommen", so Kauczinski. Der Finalgegner von den Würzburger Kickers am 23. Mai wird gesucht. Schaffen es die Sechzger erstmals seit 2020 wieder ins Endspiel des Landespokals?