1860-Trio feilt am Comeback – Sorgenkind Niederlechner mit Traumtor im Training

Kilian Jakob, Max Christiansen und Damjan Dordan üben individuell, 1860-Oldie Florian Niederlechner gefällt mit einem Seitfallzieher.

Drei verletzte Löwen feilen daran, bald wieder auf dem Platz zu stehen – und einem zuletzt nicht berücksichtigten Routinier gelingt ein Traumtor: Abwehrspieler Kilian Jakob (28), der zweitligaerfahrene Abräumer Max Christiansen (29) und Junglöwe Damjan Dordan (23) haben am Dienstag zu Beginn der Vorbereitung auf das Totopokal-Halbfinalduell mit Jahn Regensburg (Samstag, 14 Uhr) individuell trainiert. Das Trio dürfte somit relativ kurz vor der Eingliederung ins Mannschaftstraining stehen.

Das Comeback von Senkrechtstarter Sean Dulic lässt dagegen weiter auf sich warten: Der aufgrund einer Mitte Dezember zugezogenen Muskelverletzung nun bereits mehrere Monate fehlende Verteidiger konnte nur eine individuelle Laufeinheit absolvieren.

Trotz doppelter Nichtberücksichtigung: Niederlechner wirkt motiviert

Torjäger Florian Niederlechner (35), der zuletzt zweimal hintereinander nicht im 20-köpfigen Spieltagskader der Löwen gestanden hatte, konnte sich im Training auf besondere Art und Weise zeigen: Der Rückkehrer verwandelte eine Flanke im Trainingsspielchen sehenswert per Seitfallzieher und erntete den Applaus seiner Kollegen. Der Ex-Bundesligaknipser machte trotz der doppelten Nichtberücksichtigung einen motivierten Eindruck.

Man darf gespannt sein, ob Cheftrainer Markus Kauczinski im Pokalduell in Regensburg dem ein oder anderen Löwen mit weniger Spielzeit wie Niederlechner zu einem Einsatz verhelfen wird. Der TSV will durch den Sieg im Landespokal die Qualifikation für den DFB-Pokal schaffen, die ansonsten nur den vier bestplatzierten Drittligateams zusteht.