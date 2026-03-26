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Interview

Ex-Löwe Geipl über Niederlechner-Ausbootung: "Dass Flo nicht spielt, finde ich schade"

Der Regensburger Andreas Geipl spricht über das Duell mit seinem Ex-Verein TSV 1860 im Toto-Pokal-Halbfinale, den blauen Traum vom Aufstieg, die Rollen von Niederlechner und Volland sowie Erinnerungen an die Relegation.
Matthias Eicher |
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Andreas Geipl (l.) im Duell mit Florian Niederlechner, über den er sagt: "Ein Spieler mit seiner Vita gehört für mich genauso rein in die Mannschaft wie Kevin Volland."
Andreas Geipl (l.) im Duell mit Florian Niederlechner, über den er sagt: "Ein Spieler mit seiner Vita gehört für mich genauso rein in die Mannschaft wie Kevin Volland." © IMAGO/Ulrich Wagner

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