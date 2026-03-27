Leidenszeit geht weiter: 1860-Kapitän Jesper Verlaat zieht sich nächste Verletzung zu

Eigentlich sollte Jesper Verlaat im Toto-Pokal-Halbfinale gegen Regensburg endlich wieder spielen, doch daraus wird nichts: Der Kapitän des TSV 1860 hat sich im Training verletzt und fällt einmal mehr aus.

27. März 2026 - 15:17 Uhr

Es ist und bleibt eine Seuchen-Saison für Sechzigs Kapitän Jesper Verlaat: Wie Cheftrainer Markus Kauczinski im Vorfeld des Totopokal-Halbfinalduells des TSV 1860 beim SSV Jahn Regensburg erklärte, hat der Niederländer, der im Pokalduell erstmals im Jahr 2026 zum Einsatz kommen sollte, einen weiteren Rückschlag erlitten.

"Damit sind wir bei einem Kandidaten, der gespielt hätte: Jesper hat einen Trainingsunfall erlitten, er hat einen Schlag abbekommen", erklärte Kauczinski am Freitag über eine neuerliche Verletzung des 29-Jährigen, die sich dieser am Donnerstag im Mannschaftstraining der Giesinger zugezogen hat: "Er hat danach weitergespielt, aber leider hat es sich im Nachhinein als schlimmer herausgestellt und eingeblutet. Wir wissen noch nicht, ob es schlimmer ist, aber ein kurzfristiger Einsatz steht nicht zur Debatte."

Verlaat bleibt vom Verletzungspech verfolgt

Verlaat hatte im Hinrundenduell der Sechzger am sechsten Spieltag beim FC Hansa Rostock (1:2) einen Muskelbündelriss erlitten und war danach monatelang ausgefallen. Im Winter-Trainingslager war Verlaat schließlich kurz vor seinem Comeback gestanden, hatte sich aber eine neue Muskelverletzung zugezogen.

In den vergangenen Wochen war der eigentliche Abwehrchef des TSV wieder fit geworden, musste sich aber hinter Vertreter Max Reinthaler anstellen, der in der Abwehr überragende Leistungen hinlegte. Nun der nächste bittere Dämpfer für den Blondschopf, der in den vergangenen Jahren als Kapitän und Identifikationsfigur zum Dauerbrenner avanciert war.

Umso länger dauert seine Leidenszeit nun bereits an, zudem ist seine Zukunft bei 1860 aufgrund seines am 30. Juni auslaufenden Vertrags bislang ungewiss. Nun heißt es sogar kurz vor dem Ende der Saison 2025/26 für Verlaat erneut: Reha, Aufbautraining, Warten aufs Comeback.