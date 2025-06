Das Spiel ist aus! Die Löwen gewinnen das erste Testspiel in Grafenau mit 10:0. Dabei taten sich die Münchner vor allem in der ersten Hälfte schwer. Die neu zusammengebaute Elf um Niederlechner und Volland wirkte noch nicht eingespielt. In der zweiten Hälfte waren es dann Hobsch und Co., die dafür sorgten, dass es zweistellig wurde.