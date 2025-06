Nach sieben Neuzugängen sind die Transferaktivitäten des TSV 1860 noch nicht beendet: Ein zentraler Mittelfeldspieler und ein Außenbahnspieler könnten noch kommen: "Immer die Augen offenhalten!"

Sieben Neuzugänge hat Sechzig bisher verpflichtet, doch die Transferaktivitäten von Geschäftsführer Christian Werner sind noch nicht beendet: Welche Spieler könnten den TSV 1860 noch verstärken?

Wie Trainer Patrick Glöckner am Sonntag erklärte, will die Sportliche Leitung nun erst einmal den Trainingsbetrieb aufnehmen und eher zu einem späteren Zeitpunkt weitere Neulöwen holen. "Es geht erstmal darum, die Mannschaft anzugucken. Wir haben gesagt, wir sprechen vor dem Trainingslager nochmal, ob sich die ersten Eindrücke bestätigen", so der 48-Jährige: "Um nachzujustieren, musst du aber immer die Augen offenhalten."

Was die Profile potenzieller Neuzugänge angeht, befindet sich Sechzig nach AZ-Informationen noch auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler und einem offensiven Außenbahnspieler. Weitere Deals hängen auch davon ab, ob 1860 Spielmacher Julian Guttau wider Erwarten doch noch halten oder den Lauterer-Leih-Löwen Dickson Abiama weiterverpflichten kann.

Zudem steht mit Fabian Schubert ein teurer Torjäger im Kader, der sich einen neuen Verein suchen soll. Glöckner über etwaige Transfers: "Wenn wir sagen, das ist noch ein außergewöhnlicher Spieler für 1860 München, sind beide Optionen möglich: zugreifen oder abwarten."