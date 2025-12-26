Beginnt das neue Jahr ähnlich erfolgreich? Die Bayern legten ein starkes Jahr 2025 hin. "In der Vergangenheit hätten wir so ein Spiel verloren", meinte Sportvorstand Max Eberl und bilanzierte: "Wir haben ein herausragendes Kalenderjahr gespielt, eine sehr, sehr gute Hinrunde bisher."
Liveticker: RB Salzburg gegen FC Bayern München live
Nach der kurzen Winterpause bestreitet der FC Bayern am 6. Januar sein erstes Vorbereitungsspiel. Wie im vergangenen Jahr testen die Münchner gegen RB Salzburg.
Verfolgen Sie die Partie ab 15 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Salzburg
Austragungsstätte: Red Bull Arena
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern testen in Salzburg – Anpfiff ist am 6. Januar um 15 Uhr!