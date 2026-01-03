Der FC Bayern bereitet sich ab 3. Januar 2026 auf die zweite Saisonhälfte vor. Auch ein Testspiel ist schon fixiert. Die Vorbereitung der Münchner im Überblick.

Der FC Bayern bereitet sich in München auf die zweite Saisonhälfte vor.

Es ist eine schöne und über viele Jahre gelebte Tradition, die der FC Bayern aufrechterhält: Am 4. Januar brechen die Spieler, Trainer und Verantwortlichen der Münchner wieder zu den Fanklubbesuchen auf.

Einen Tag zuvor, am 3. Januar, beginnt bereits die Vorbereitung an der Säbener Straße. Die Leistungsdiagnostik steht an, ehe es am Sonntag bei frostigen Minusgraden erstmals auf den grünen Rasen geht. Mit dabei sein wird auch Jamal Musiala nach seiner Horror-Verletzung bei der Klub-WM. Schon am Freitag stand der 22-Jährige auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße, absolvierte eine individuelle Einheit.

Auch ein Testspiel ist bereits fixiert: Am 6. Januar (15 Uhr) trifft der FC Bayern auf RB Salzburg. Mit dem Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar (17.30 Uhr) beginnt für die Münchner das Pflichtspieljahr 2026.

Die Termine des FC Bayern im Überblick