"Wie eine Familie für mich": Musiala mit Bayern-Liebeserklärung bei Fanklub-Besuch 

Die Stars schwärmen aus und besuchen Fanklubs. Jamal Musiala ist in Simbach am Inn, zockt mit Jung-Fans, bekommt ein besonderes Geschenk und schwärmt: "Ich sehe Bayern wie eine Familie für mich."

Es ist ein Jubiläum, über das sich vor allem die vielen Bayern-Fans freuen: 40 Jahre lang besuchen die Spieler und Verantwortlichen der Münchner nun schon ihre Fanklubs, meist in der Weihnachtszeit, heuer kurz nach dem Jahreswechsel.

Und es gab schon einige lustige Momente: Zé Roberto spielte einst Alphorn und Posaune, Hasan Salihamidzic durfte eine Kuh melken und Michael Sternkopf bekam 1992 eine Schwarzwälder Kuckucksuhr geschenkt.

Upamecano reiste für Fanklub-Besuch nach Österreich

Am Sonntag war es nun wieder so weit, nach dem Vormittagstraining schwärmten die Bayern-Stars aus, um ihre Anhänger zu besuchen. In Nord, Ost, Süd und West – Dayot Upamecano reiste sogar bis ins österreichische Ried im Innkreis. Und auch Jamal Musiala war unterwegs. Der seit Juli verletzte Offensivspieler, der seinem Comeback nach dem Beinbruch immer näher kommt, schaute bei den Red Bulls Taubenbach in Simbach am Inn zum Neujahrsempfang vorbei.

1.000 Fans waren in den Lokschuppen gekommen, um Musiala zu sehen und ein Foto mit ihm zu ergattern. Und vor allem die Jüngsten kamen auf ihre Kosten.

Musiala zockt auf der Playstation und bekommt ein Schachbrett geschenkt

Musiala, der etliche Autogrammwünsche erfüllte, spielte auf der PlayStation eine Partie Fußball mit seinen kleinen Fans, die für ihn extra Bilder gemalt und gebacken hatten. Er nahm sich insgesamt weit mehr als zwei Stunden Zeit, nachdem er auf der Hinfahrt im Auto noch "ein bisschen geschlafen" hatte, wie Musiala verriet.

Als Geschenk erhielt der 22-Jährige am Ende ein Schachbrett überreicht. Das passte. "Als ich verletzt war, habe ich Schach gespielt", sagte Musiala über sein neues Hobby. Mannschaftsintern seien Harry Kane, Joshua Kimmich und Michael Olise aber einen Tick besser als er. Noch. "Ich muss noch ein bisschen reinkommen, ich kann sie noch richtig nerven", sagte Musiala.

Musiala bei Testspiel in Salzburg noch nicht dabei

Die jungen Fans hatten sich einige Fragen für Musiala überlegt, die der Offensivstar auf der Bühne launig beantwortete. So gab Musiala etwa bekannt, dass er im Testspiel in Salzburg am Dienstag (15 Uhr) noch nicht spielen könne: "Da bin ich noch nicht dabei, ich trainiere individuell. Ich hoffe, dass ich dann in den nächsten Spielen dabei bin." Ob es zum ersten Bundesliga-Spiel nach der Winterpause am 11. Januar gegen Wolfsburg reicht? Eher fraglich.

Jamal Musiala schreibt beim Fanklub-Besuch in Simbach fleißig Autogramme. © Maximilian Koch

Musiala zeigte sich auskunftsfreudig, er erzählte auch, dass er im Dubai-Urlaub mit seiner Familie über Silvester ein bisschen Wein probiert habe. Und dass Lionel Messi und Neymar früher seine Vorbilder gewesen seien: "Ich war nervös, als ich gegen sie gespielt habe. Ich hatte auch ein bisschen Angst, sie nach dem Trikot zu fragen."

Musiala wird zum Ehrenmitglied des Fanklubs ernannt

Heute ist Musiala selbst ein großer Star, der im Jahr 2026 eine Menge vorhat. Stichwort: WM im Sommer. "Jedes Team muss positiv ins Turnier reingehen, das werden wir auch machen", sagte Musiala: "Am besten ist, wenn wir Spiel von Spiel liefern." Eine gute Herangehensweise.

Die Bayern-Fans in Simbach waren glücklich über den Besuch des Nationalspielers, erst recht, als Musiala über die Gründe für seine Vertragsverlängerung bis 2030 sprach. "Ich sehe Bayern wie eine Familie für mich", sagte er. "Da waren keine anderen Gedanken in meinem Kopf, als die nächsten Jahre noch hier zu verbringen."

Im Saal wurde laut applaudiert – und Musiala noch zum Ehrenmitglied des Fanklubs ernannt.