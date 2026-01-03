FC Bayern startet ohne angeschlagenen Kimmich in Training

Der FC Bayern muss nach der kurzen Weihnachtspause zunächst auf Leistungsträger Kimmich verzichten. Auch Kapitän Neuer kann nicht mit dem Team trainieren. Ein anderer Star ist indes dabei.

München

Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich startet angeschlagen in das WM-Jahr 2026. Der Mittelfeldspieler kann beim Trainingsauftakt seines FC Bayern zunächst nicht mit der Mannschaft arbeiten, wie der Fußball-Rekordmeister mitteilte. Grund dafür sind demnach die Folgen seiner Sprunggelenksverletzung vom Jahresende. Der 30-Jährige werde stattdessen ein individuelles Aufbautraining absolvieren, hieß es.

Kimmich plagt bereits seit November eine Knöchelblessur. Im letzten Spiel im Dezember wurde er von Trainer Vincent Kompany dann als Vorsichtsmaßnahme sogar nicht für die Begegnung gegen den 1. FC Heidenheim (4:0) nominiert.

Musiala im Teamtraining dabei - Neuer fehlt

Ebenso wie Kimmich fehlte beim Trainingsstart an der Säbener Straße im Mannschaftstraining auch Kapitän Manuel Neuer nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus dem Dezember. Er trainierte individuell. Nicolas Jackson ist beim Afrika-Cup im Einsatz, und auch der von den Gambino Stars Africa ausgeliehene Bara Sapoko Ndiaye ist noch nicht bei der Mannschaft.

DFB-Nationalspieler Jamal Musiala war dagegen beim Training mit den Profis des Bundesliga-Tabellenführers dabei - der Offensivspieler hatte schon am Freitag eine individuelle Einheit an der Säbener Straße absolviert. Sein Debüt bei den Münchnern gab der neu verpflichtete Co-Trainer Daniel Fradley.