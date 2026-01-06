Testspiel im Ticker zum Nachlesen: FC Red Bull Salzburg gegen FC Bayern - FCB feiert gelungene Generalprobe

Spielende
Schluss! Der FC Bayern gewinnt sein erstes und letztes Testspiel in dieser Winter-Vorbereitung souverän mit 5:0. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend!
Der FC Bayern feiert eine gelungene Generalprobe für den Ligastart gegen Wolfsburg am kommenden Sonntag und schlägt Red Bull Salzburg souverän mit 5:0. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Der FC Bayern gewinnt sein erstes und letztes Testspiel in dieser Winter-Vorbereitung souverän mit 5:0. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend!
Tor! 0:5 - Tom Bischof
Und das nächste Tor hinterher! Díaz lupft den Ball sehenswert in den Lauf von Bischof, der die Kugel direkt per Volley im Tor unterbringt.
Drei Minuten werden nachgespielt...
Auswechslung FC Bayern München - Maycon Cardozo kommt für Lennart Karl
Tor! 0:4 - Lennart Karl
Und da ist das 4:0! Díaz kommt auf der rechten Seite zur Flanke und bringt die Kugel butterweich auf den Kopf von Karl, der die Kugel aus kurzer Distanz nur noch über die Linie bugsieren muss.
Beinahe noch das 4:0! Karl mit einer guten Flanke von der rechten Seite. Díaz kommt aus kurzer Distanz zum Kopfball, scheitert aber am Keeper.
Auswechslung RB Salzburg - Anrie Chase kommt für Douglas Mendes
Das Spiel plätschert nun dem Ende entgegen. Von Salzburg kommt offensiv weiter wenig.
Auswechslung FC Bayern München - Guido Della Rovere kommt für Felipe Chavez
Auswechslung FC Bayern München - Javier Fernández kommt für Deniz Ofli
FC Bayern München wechselt. Für Deniz Ofli kommt Javier Fernández.
Auswechslung RB Salzburg - Oliver Lukic kommt für Karim Onisiwo
Da scheppert's im weiten Rund! Alajbegovic schießt einen Freistoß aus gut 18 Metern direkt aufs Tor, scheitert aber an der Latte.
Tor! 0:3 - Felipe Chavez
Und gleich der nächste Treffer hinterher! Dieses Mal ist es Karl, der Chavez von der rechten Seite bedient. Der Peruaner muss nach der flachen Hereingabe aus kürzester Distanz nur noch den Fuß hinhalten.
Insgesamt geht das 2:0 hier völlig in Ordnung. Die Bayern haben das Spiel seit der zweiten Halbzeit klar in der Hand, von Salzburg kommt so gut wie nichts mehr.
Tor! 0:2 - Lennart Karl
2:0 für die Bayern! Salzburg steht tief hinten drin im eigenen Strafraum, doch plötzlich erhöhen die Münchner blitzschnell das Tempo. Karl startet in den Sechzehner und wird mustergültig von Chavez bedient. Der 17-Jährige lässt sich die Chance nicht entgehen und bringt den Ball eiskalt im Tor unter.
Bayern tritt seit dem Seitenwechsel deutlich dominanter auf und lässt den Ball gut laufen. Vom Salzburger Pressing aus der ersten Halbzeit ist nach den vielen Wechseln nichts mehr übrig.
Fast das 2:0! Gnabry kommt nach schöner Kombination aus der Distanz zum Abschluss, scheitert aber am Keeper. Der Abpraller landet bei Chavez, dessen Schuss übers Tor geht.
Karl geht auf links am Gegner vorbei und spielt den Ball vors Tor, findet aber keinen Abnehmer.
Erster Abschluss der Salzburger in der zweiten Halbzeit. Vertessen versucht es aus der Distanz, verfehlt das Tor aber deutlich.
Díaz zieht in den Strafraum ein, geht zu Boden und will den Elfmeter. Schiedsrichter Jäger lässt aber weiterlaufen. Korrekte Entscheidung des gebürtigen Salzburgers.
Die Kapitänsbinde bei den Bayern trägt nun übrigens Jonathan Tah. Der Innenverteidiger hat sich seit seiner Ankunft im Sommer sofort innerhalb des Teams etabliert und ist auch gleich Teil des Mannschaftsrats geworden.
Díaz dribbelt sich vor dem Strafraum durch mehrere Gegenspieler hindurch und steckt durch zu Gnabry, der aber im Abseits steht.
Und weiter geht's!
Aktuell ist die Partie unterbrochen, da die Bayern-Fans Pyro gezündet haben. Es ziehen dichte rote Rauchschwaden durch die Arena.
Díaz steckt im Strafraum durch auf den aufgerückten Ofli, dessen Schuss aus spitzem Winkel aber pariert wird.
Durch die ganzen Wechsel dürfte es in der zweiten Halbzeit ein ganz neues Spiel werden. Ob sich die Bayern nach dem Seitenwechsel etwas mehr Torchancen herausspielen können? Vor der Pause war es nach vorne doch etwas mau...
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's - Bayern stößt zur zweiten Halbzeit an!
Beide Mannschaften wechseln zur Pause einmal komplett durch. Folgende Elf schickt zur zweiten Halbzeit auf den Platz:
Ulreich - Laimer, Kim, Tah, Ofli - Pavlovic, Bischof - Karl, Chavez, Díaz - Gnabry
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit. Die Bayern gehen mit einer glücklichen 1:0-Führung in die Kabine.
Tor! 0:1 - Hiroki Ito
Da ist die Führung für die Bayern! Salzburg kann den Ball nach einer Kane-Chance nicht richtig klären. Die Kugel landet genau bei Ito, der aus der zweiten Reihe abzieht. Schuster fälscht den Schuss unhaltbar für Schlager ins eigene Tor ab.
Fast die Führung für die Salzburger! Konaté legt den Ball per Hacke ab auf Baidoo, der sofort zurückspielt. Konaté und Kitano behindern sich dann aber gegenseitig und bringen den Ball nicht im Tor unter.
Kompany hat seine Reservisten mittlerweile zum Warmmachen geschickt. Insgesamt sitzen 15 Spieler auf der Bank, darunter mit Ulreich und Prescott auch zwei Torhüter.
Nächste Chance für Salzburg. Wieder nimmt Kitano Tempo auf und zieht in den Strafraum. Sein Schuss wird zunächst abgeblockt, landet aber bei Baidoo, dessen Abschluss von Daiber auf der Linie geklärt wird.
Kitano fasst sich ein Herz und zieht aus der zweiten Reihe ab. Urbig ist zur Stelle.
Tolle Szene von Olise, der auf dem rechten Flügel gleich mehrere Gegenspieler austanzt. Dafür gibt's auch den verdienten Szenenapplaus von den Rängen.
Eine Olise-Flanke von der linken Seite wird zu Upamecano verlängert. Der Ball kommt allerdings zu hoch, sodass der Franzose ihn nicht mehr richtig drücken kann. Schlager packt locker zu.
Offensiv kommt von den Bayern bislang nicht allzu viel. Die Münchner leisten sich immer wieder Ungenauigkeiten, wobei es Salzburg bislang auch sehr gut macht.
Olise wird im Strafraum zu Boden gestoßen, bekommt aber nicht den Elfmeter. Im Gegenteil: Schiedsrichter Jäger gibt Freistoß für Salzburg, da der Franzose seinen Gegenspieler am Fuß festgehalten hat.
Beste Chance des Spiels! Olise hat am rechten Strafraumeck etwas Platz und macht den Robben-Move: kurzer Schlenker nach innen und Schlenzer Richtung langes Eck. Schlager streckt sich und pariert zur Ecke.
Kane wird im Strafraum angespielt und setzt sich gut durch, wird aber etwas nach außen abgedrängt. Der Engländer versucht es noch mit einer Flanke vors Tor, doch die Kugel ist im Aus.
Wieder geht Mike mit viel Tempo ins Eins-gegen-Eins, läuft aber ins Aus. Abstoß Salzburg.
Bei den Münchnern zeigt sich in der Anfangsphase vor allem Mike sehr spielfreudig. Der 17-Jährige kommt über den linken Flügel und sorgt immer wieder mit seiner Agilität für Raunen.
Salzburg beginnt hier mutig und läuft hoch an. Aufseiten der Bayern lässt sich Kane wie gewohnt weit ins Mittelfeld zurückfallen.
Nun auch ein erster Abschluss der Bayern. Ito lässt vor dem Strafraum einen Gegner ins Leere laufen und zieht aus der zweiten Reihe ab, verfehlt das Tor aber deutlich.
Konaté mit einer gefährlichen Hereingabe von der linken Seite. Der Ball wird lang und länger und segelt schlussendlich am Tor von Urbig vorbei.
Und gleich das erste heftige Einsteigen von Kitano gegen seinen Landsmann Ito. Der Bayern-Verteidiger bleibt kurz am Boden liegen, kann aber weiterspielen.
Anpfiff 1. Halbzeit
Pack mas, Salzburg stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Christopher Jäger betreten beide Teams den Platz. Gleich geht's los!
In Abwesenheit von Neuer und Kimmich führt heute Kane die Bayern als Kapitän auf den Platz.
"Beide Mannschaften werden heute wahrscheinlich viel wechseln. Wir wollen heute Energie auf den Platz bringen und zeigen, dass wir Bayern München sind. Das sind wir unseren Fans schuldig", sagt Trainer Kompany vor dem Spiel bei FCB.tv. Mit dem körperlichen Zustand seiner Mannschaft ist der Belgier zufrieden: "Die Spieler bekommen immer ein individuelles Programm für den Urlaub und man hat sofort gemerkt, dass sie das auch durchgezogen haben. Die Jungs haben richtig Bock im Training. Ich hoffe, sie können das heute auch auf dem Platz zeigen."
Wie in München ist es auch in Salzburg momentan ordentlich zapfig. Minus sechs Grad zeigt das Thermometer.
Nicht im Kader stehen heute: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, die sich alle noch im Aufbautraining befinden. Zudem nicht dabei sind Alphonso Davies und Sacha Boey (beide krank) sowie Nicolas Jackson, der aktuell beim Afrika-Cup weilt.
Auf der Bank sitzen heute neben bekannten Stars wie Tah, Díaz oder Laimer auch einige Nachwuchskräfte. Auch Supertalent Lennart Karl muss zunächst zuschauen.
Die Aufstellung ist da! Folgende Startelf schickt Vincent Kompany heute aufs Feld:
Urbig - Stanisic, Upamecano, Kiala, Ito - Goretzka, Santos - Olise, Guerreiro, Mike - Kane
Neben Musiala muss der FC Bayern am Dienstag in Salzburg wohl auch auf Kimmich verzichten – der DFB-Kapitän droht offenbar noch länger auszufallen.
Jamal Musiala, der am Samstag sein Comeback im Mannschaftstraining feierte, wird im Test gegen Salzburg am Dienstag noch nicht zum Einsatz kommen: "Da bin ich noch nicht dabei, ich trainiere individuell. Ich hoffe, dass ich dann in den nächsten Spielen dabei bin", sagte der 22-Jährige beim Fanclub-Besuch bei den Red Bulls Taubenbach.
Am 3. Januar beginnt für den FC Bayern die Vorbereitung auf die heiße Phase der Saison. Hier findest du den Winterfahrplan des Rekordmeisters.
Noch sind die Bayern in der Winterpause. Ob Boey nochmal zurück an die Säbener Straße kehrt? Ungewiss. Der Verteidiger soll die Münchner verlassen.
Beginnt das neue Jahr ähnlich erfolgreich? Die Bayern legten ein starkes Jahr 2025 hin. "In der Vergangenheit hätten wir so ein Spiel verloren", meinte Sportvorstand Max Eberl und bilanzierte: "Wir haben ein herausragendes Kalenderjahr gespielt, eine sehr, sehr gute Hinrunde bisher."
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern testen in Salzburg – Anpfiff ist am 6. Januar um 15 Uhr!