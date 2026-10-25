Regionalliga im Liveticker: VfB Eichstätt gegen TSV 1860 – Löwen feiern Derby-Wiedergutmachung

Werfen wir einen Blick auf die Tabelle: Tabellenführer Memmingen hat seine Pflichtaufgabe in Eltersdorf souverän erfüllt und 2:0 gewonnen. Der Rückstand der Löwen auf den Spitzenreiter ist damit vorerst auf neun Punkte angewachsen, wenngleich die Münchner aktuell noch zwei Spiele weniger absolviert haben. Trotzdem sollte 1860 heute einen Dreier einfahren, um die Distanz an die Tabellenspitze nicht zu groß werden zu lassen.