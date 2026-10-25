Regionalliga im Liveticker: VfB Eichstätt gegen TSV 1860 – Löwen feiern Derby-Wiedergutmachung

Spielende
Schluss! Die Löwen feiern einen 2:0-Sieg beim VfB Eichstätt. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Rest-Sonntag!
Der TSV 1860 betreibt nach der Derby-Niederlage Wiedergutmachung und erkämpft sich beim VfB Eichstätt einen 2:0-Sieg. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Die Löwen feiern einen 2:0-Sieg beim VfB Eichstätt. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Rest-Sonntag!
Tor! 0:2 - Arian Calderon
Das ist die Entscheidung! Sechzig nach der Eichstätt-Ecke mit einem perfekt ausgespielten Konter. Am Ende kommt Calderon an den Ball und vollstreckt zum 2:0.
Kuqanaj zieht ab, wieder wird der Ball zur Ecke geklärt.
Peric kommt am linken Strafraumeck an den Ball und zieht ab. Bell wirft sich rein und wehrt zur Ecke ab.
Es werden drei Minuten nachgespielt. Bekommen die Löwen die Führung über die Zeit oder gibt's mal wieder einen späten Stimmungskiller?
Calderon zieht vom linken Flügel in den Strafraum ein und schließt ab, verfehlt das Tor aus spitzem Winkel aber deutlich.
Gündling zieht aus großer Distanz ab. Der Schuss geht weit links am Tor vorbei.
Kayabunar feuert seine Löwen von draußen nochmal lautstark an. Sechzig ist nun doch sehr in den Verwaltungsmodus geraten.
Gelbe Karte für Aurel Kuqanaj
Fiedler hat einen scharfen Flankenversuch in den Solarplexus bekommen und bleibt liegen. Der Youngster schnauft ein paar Mal tief durch, dann geht's weiter.
Doppelchance für Sechzig! Zunächst wird eine Dressel-Ecke von Eberwein an den Pfosten geköpft. Der zweite Ball landet bei Fiedler, dessen Schuss aber im Getümmel abgeblockt wird.
Auswechslung TSV 1860 München - Julian Bell kommt für Benedikt Hoppe
Jetzt sieht Lamprecht mal von links in den Löwen-Strafraum ein und geht zu Boden. Für Schiedsrichter Krauß ist das aber korrekterweise kein Elfmeter, weiter geht's mit Abstoß.
Es ist und bleibt ein gefährliches Ergebnis für die Löwen. Eichstätt strahlt seit dem Seitenwechsel zwar überhaupt keine Torgefahr aus, doch ein Angriff reicht, und hier steht es 1:1.
Auswechslung VfB Eichstätt - Leon Peric kommt für Pascal Schittler
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Eichstätt versucht es immer wieder mit langen Bällen, doch die bleiben völlig ungefährlich und stellen gar kein Problem für die Löwen dar.
Jetzt fasst sich Leone mal ein Herz und zieht aus der Distanz ab. Der Schuss geht aber über das Tor.
Es geht in den Zweikämpfen weiter ordentlich zur Sache. Wirklicher Spielfluss kommt kaum auf.
Den Löwen tut die Führung sichtlich gut. Eichstätt hat zu kämpfen – mit sich selbst und den Bedingungen.
Foulspiel von Weber an Schittler im Mittelkreis. Der Innenverteidiger kommt ohne Gelb davon.
Tor! 0:1 (Eigentor) - Bastian Bösl
Tooor für die Löwen! Dressel schlägt eine Ecke von rechts in den Strafraum. Bösl ist zu überrascht und reagiert kaum. Von ihm prallt der Ball dann ganz unglücklich ins eigene Tor ab. Sechzig wird's egal sein!
Wahnsinn, eben ist ein hoher Ball buchstäblich in der Luft stehen geblieben, weil er gegen den Sturm nicht angekommen ist. Alles andere als einfache Bedingungen für die Spieler auf dem Platz. Viele Zuschauer haben sich mittlerweile sogar dazu entschieden, wegen des Windes ihre Regenschirme zusammenzufalten.
Also die äußeren Bedingungen sind hier wirklich greislig. Es schüttet wie aus Kübeln und jetzt kommt auch noch ein heftiger Wind dazu.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, die zweite Hälfte läuft!
Auswechslung VfB Eichstätt - Jonas Winkler kommt für Elias Herger
Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Eric Uhlmann
Auswechslung TSV 1860 München - Damjan Dordan kommt für Emre Erdoğan
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang eins, es geht torlos in die Kabine.
Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
Eben war das Spiel unterbrochen, da der Schiedsrichter-Assistent offenbar Probleme hatte. Warum genau, war nicht zu erkennen. Die Partie läuft jedenfalls wieder.
Sehenswerte Grätsche von Faßmann an der rechten Seitenlinie gegen Kuqanaj. Das gibt Szenenapplaus von den Löwen-Fans!
Erdogan kommt nach Steilpass von Faßmann an den Ball, legt ihn sich auf den rechten Fuß und schließt ab. Der Schuss kommt aber viel zu harmlos und landet genau in den Armen von Martin. Niederlechner beschwert sich beim Teamkollegen, weil er gerne ein Zuspiel gehabt hätte.
Dressel ist fast nach jedem Pfiff gegen die Löwen beim Schiedsrichter und beschwert sich. Als Kapitän hat er beim Unparteiischen natürlich eine etwas größere Kreditlinie, aufpassen muss er aber trotzdem. Aktuell steht er bei vier Gelben Karten. Eine weitere, und er ist im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Buchbach am Freitag gesperrt.
Gelbe Karte für Eric Uhlmann
Nächste Großchance für Eichstätt. Wieder taucht Schraufstetter komplett frei vor Eicher auf, dieses Mal nach einem tollen Steilpass aus dem Mittelfeld. Erneut ist Löwen-Keeper Eicher zur Stelle und verhindert den Gegentreffer mit einem super Reflex. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.
Es ist weiter eine sehr intensive Partie hier, beide Teams schenken sich nichts.
Dicke Chance für Eichstätt! Dressel sieht da gar nicht gut aus. Die Kugel landet beim völlig freistehenden Schraufstetter, der aber zu überrascht ist und zu unplatziert abschließt. Eicher kann parieren.
Niederlechner kommt links im Strafraum an den Ball und zieht ab. Keeper Martin kann die Kugel gerade noch um den Pfosten herumlenken,
Gelbe Karte für Lucas Schraufstetter
Fiedler wird im Mittelfeld hart abgeräumt und geht mit einem lauten Schrei zu Boden. Übeltäter Schraufstetter sieht Gelb.
Die Löwen sind nach schwierigen ersten Minuten jetzt drin im Spiel und ziehen das Tempo an.
Und die Riesen-Chance für Sechzig! Leone kommt nach einer Dressel-Flanke von der linken Seite im Strafraum an den Ball und steht plötzlich frei vor VfB-Keeper Martin. Am Ende kann Bösl auf der Linie klären.
Langsam setzt der Regen wieder ein. Auf Fußball aus der Drei-Sterne-Küche braucht sich hier heute niemand freuen. Den meisten Löwen-Fans ist eine ehrliche Leberkassemmel aber eh lieber.
Schnaufstetter legt eine hohe Freistoß-Flanke vom linken Flügel per Kopf gefährlich vors Tor ab. Wieder klärt Weber zur Ecke.
Die Hausherren kommen gut in die Partie und bereiten Sechzig mit ihrer Intensität in den Zweikämpfen Probleme. Die Löwen sind noch nicht wirklich drin im Spiel.
Weber hat sich eben im Luftzweikampf mit Gündling am Kopf wehgetan und bleibt kurz liegen, ist aber schon wieder auf den Beinen.
Kuqanaj zirkelt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Löwen-Strafraum. Weber klärt per Kopf zur Ecke.
Die Löwen fangen sich nach ihrer ersten Ecke gleich einen Konter. Den spielt Eichstätt insgesamt gut aus, doch am Ende kann Faßmann per Kopf klären.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, die Löwen stoßen an!
Das ist durchaus interessant: Wie Trainer Kayabunar am BR-Mikrofon verrät, hat man im Training unter der Woche eigens den Platz angepasst, um sich auf die Gegebenheiten hier einzustellen. Ob's geholfen hat? Wir werden es sehen!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann betreten beide Teams den grünen Rasen. Das Wetter spielt auch mit, mittlerweile hat es zum Glück aufgehört zu regnen.
Das Spielfeld hier in Eichstätt hat übrigens seine Eigenheiten: Im Vergleich zu anderen Plätzen ist der Rasen hier enger und rund zehn Meter kürzer. Insgesamt steht den Teams also weniger Spielfläche zur Verfügung. Ein Umstand, der dem Heimteam durchaus entgegenkommt, auch wenn das für die Löwen natürlich keine Ausrede sein darf.
Unser Sport-Vize Florian Weiß ist im Vorfeld der Partie heute noch auf ein Kuriosum aufmerksam geworden: Marcel Krauß, der Schiedsrichter des heutigen Spiels, kommt tatsächlich vom FC Bayern!
Aber keine Sorge, liebe Löwen-Fans: Es ist nicht der aus München, sondern der aus dem unterfränkischen Fladungen.
Wenn die Löwen kommen, dann ist die Hütte voll: Auch heute wird das Stadion ausverkauft sein. Insgesamt passen 2830 Zuschauer in den Eichstätter Hirsch Sportpark.
Die Löwen gehen nach der Derby-Niederlage in der vergangenen Woche mit Wut im Bauch in die Partie, doch auch bei Eichstätt läuft es momentan nicht wie gewünscht. Zuletzt gab es drei Niederlagen in Folge.
Werfen wir einen Blick auf die Tabelle: Tabellenführer Memmingen hat seine Pflichtaufgabe in Eltersdorf souverän erfüllt und 2:0 gewonnen. Der Rückstand der Löwen auf den Spitzenreiter ist damit vorerst auf neun Punkte angewachsen, wenngleich die Münchner aktuell noch zwei Spiele weniger absolviert haben. Trotzdem sollte 1860 heute einen Dreier einfahren, um die Distanz an die Tabellenspitze nicht zu groß werden zu lassen.
Die Aufstellung ist da! Diese Elf schickt Löwen-Coach Kayabunar auf den Platz:
Trainer Alper Kayabunar zeigt sich im Training nach der Derby-Pleite gegen den FC Bayern II angefressen, am Sonntag soll der VfB Eichstätt die Wut des TSV 1860 zu spüren bekommen. Lesen Sie hier mehr!
Dennis Dressel kugelt sich im Derby gegen den FC Bayern II die Schulter aus. Eine Operation soll vorerst nicht notwendig sein. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Sonntag zu Gast in Eichstätt – Anpfiff ist um 14 Uhr!