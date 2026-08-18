Liveticker: TSV Aubstadt gegen TSV 1860 München – Löwen feiern zweiten Sieg in Folge

Spielende
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Der TSV 1860 gewinnt mit 3:2 gegen den TSV Aubstadt. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Puuuuuh, das war ganz knapp. Eicher verschätzt sich, der Ball landet zum Glück für die Löwen nur auf dem Querbalken.
Gelbe Karte für Dennis Dressel
Vier Minuten werden nachgespielt.
Tor! 2:3 - Marco Nickel
Und die Löwen zittern erneut. Das 2:3 aus Sicht des TSV 1860 war nahezu eine Kopie des ersten Gegentreffers. Erneut kommen die Aubstädter über die linke Seite, erneut können die Sechzger die Hereingabe in die Mitte nicht verteidigen, erneut steht ein Unterfranke erneut richtig.
Gelbe Karte für Severo Sturm
Tor! 1:3 - Arian Calderon
Und da ist der alte Abstand wiederhergestellt und Sechzigs Top-Joker Calderon trifft erneut. Allerdings war sein Schuss außerhalb des Sechzehners durchaus haltbar, doch Aubstadts Keeper sieht bei diesem Versuch nicht gut aus.
Auswechslung TSV 1860 München - Moritz Seiffert kommt für Fabio Wagner
Tor! 1:2 - Franz Helmer
Wird es jetzt doch nochmal spannend? Aubstadt gelingt der Anschlusstreffer und das ging viel zu einfach!
Auswechslung TSV Aubstadt - Jacob Engel kommt für Ingo Feser
Das Niveau in der zweiten Halbzeit ist längst nicht mehr so hoch wie in der ersten Halbzeit. Die Löwen müssen nicht mehr tun, die Aubstädter können – so scheint es – nicht mehr zulegen.
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Fiedler zieht an und sprintet über den halben Platz, am Ende wird sein Versuch aber geblockt.
"Hier regiert der TSV, hier regiert der TSV", hallt es durch das Stadion. Nimmermüde Löwen-Fans in Aubstadt, auch ein kleiner Gruß an den ungeliebten Stadtrivalen darf natürlich nicht fehlen.
Auswechslung TSV Aubstadt - Heorhii Nachkebiia kommt für Joshua Endres
Auswechslung TSV Aubstadt - Marvin Weiß kommt für Timo Pitter
Auswechslung TSV 1860 München - Cristian Leone kommt für Emre Erdoğan
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Wach kommt für Tunay Deniz
Hier nochmal für alle Löwen-Fans zum Genießen: das Tor zur Führung in Aubstadt.
Hoppes Ballverlust bleibt ohne Konsequenzen. Der Youngster verliert den Ball, doch Sturm spitzelt den Ball nur an die Latte.
Es raucht in Aubstadt! Aber keine Sorge es handelt sich dabei nicht um Pyrotechnik – es handelt sich da um die Bratwurststände rund ums Stadion.
Mit diesem Zwischenstand springen die Löwen vorerst auf Rang fünf. Die anderen Teams spielen erst am kommenden Wochenende den 5. Spieltag. Allerdings hatten die Sechzger zu Beginn der Saison ja bereits spielfrei...
Beide Teams kommen unverändert auf den Rasen zurück
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Ende der ersten Halbzeit, die Mannschaften gehen in die Pause.
Tor! 0:2 - Fabio Wagner
Die Löwen zeigen sich in Aubstadt heute sehr effektiv! Dressel spielt Niederlechner frei, der mit einem perfekten Ball in die Gasse Wagner bedient. Der Youngster bleibt eiskalt und zum 2:0 trifft.
Fast der Ausgleich. Sturm zieht den Ball von links im Strafraum aufs lange Eck, der Ball wird noch leicht abgefälscht und dadurch brandgefährlich. Eicher kommt gerade noch so mit den Fingerspitzen an den Ball und lenkt den Ball um den Pfosten.
Torschütze Erdogan ist bisher der Mann des Spiels - und das nicht nur aufgrund seines Treffers. Der Youngster ist der belebende Faktor auf Seiten der Sechzger und sorgt auf der linken Seite mit seinem Spielwitz stets für Gefahr.
Die Freistoßangelegenheit ist natürlich Chefsache! Deniz legt sich den Ball zurecht und zirkelt den Ball um die Mauer. Der Ball landet nur am Außennetz.
Gelbe Karte für Franz Helmer
Niederlechner und Erdogan sorgen auf der linken Seite jetzt mal für Dampf, am Ende springt aber nichts Zählbares für die Gäste heraus.
Deniz kommt so langsam besser ins Spiel, man merkt wie der Spielmacher nach seiner langen Verletzungspause mehr und mehr Sicherheit bekommt.
Und fast postwendend der Ausgleich: Sturm fasst sich aus 20 Metern und halblinker Position ein Herz, der Ball streicht ganz knapp über die Querlatte.
Tor! 0:1 - Emre Erdoğan
Sehr effektiv! Die Löwen gehen quasi mit ihrer ersten Torchance in Führung und es war ein Youngster: Routinier Eberwein legt mit der Brust auf Routinier Niederlechner im Strafraum ab, der den Ball per Dropkick direkt nimmt. Der Schlussmann der Hausherren kann den Ball nur noch vorne klären, dort steht Erdogan goldrichtig und köpft mit einer Bogenlampe zur 1:0-Führung ein.
Deniz versucht es nach einer Ecke aus der Distanz, doch der Ball geht weit aus dem Stadion raus.
Wenn was bei den Löwen geht, ist Dressel immer beteiligt. Doch bislang finden die Giesinger Eberwein und Niederlechner in der Spitze nicht.
Jetzt treibt mal Dressel an und gleich wird es gefährlich: Sechzigs Kapitän legt auf links ab, Wagner zieht in den Strafraum, doch seine Hereingabe landet bei den Gastgebern.
Aubstadt in der Anfangsphase das deutlich aktivere Team, die Löwen rennen meist nur hinterher.
Erste dicke Chance und die ist für die Gastgeber! Endres schließt vom linken Strafraumeck ab, Eicher kann nur nach vorne abklatschen – Fiedler rettet in höchster Not.
Eicher passt auf und spielt gut mit! Nach einem langen Ball der Aubstädter kommt der erfahrene Schlussmann aus seinem Kasten und klärt per Kopf.
Die Löwen müssen sich in der Anfangsphase erstmal finden, liegt vermutlich auch an den drei Umstellungen.
Auch die fast vierstündige Anreise hält die Löwen-Anhänger nicht davon ab ihr Team zu unterstützen. Wie nicht anders zu erwarten sorgen die Sechzig-Fans mal wieder für mächtig Stimmung!
Anpfiff 1. Halbzeit
Pünktlichst betreten die Spieler den Rasen, in wenigen Minuten geht es los!
Gelingt 1860 nach dem 3:0 in Memmingen der zweite Sieg in Folge? Beide Teams sind übrigens noch ungeschlagen und haben jeweils einen Sieg und zwei Remis auf dem Konto.
Die Partie des 5. Spieltages wird vorgezogen, weil die Löwen am Samstag im DFB-Pokal gegen Kiel gefordert sind.
Die Löwen laufen auch heute wieder in ihren weiß-blauen Trikots auf.
Deniz, der in Memmingen sein Regionalliga-Debüt feiern durfte, steht heute in Aubstadt erstmals in der Startelf.
Wach hat es also doch noch in den Kader geschafft, nimmt aber vorerst auf der Bank Platz. Gegen Memmingen musste er kurz nach der Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Die Aufstellung ist da! Für Weber (nicht im Kader), sowie Wach und Husic (beide Bank) rutschen Wagner, Hoppe und Deniz in die erste Elf.
Neben Felix Weber, der nicht mit nach Aubstadt reist, ist auch Raphael Wach fraglich. "Er ist in Memmingen umgeknickt und hat anschließend signalisiert, dass es nicht mehr weitergeht", erklärte der Chefcoach, der Wach zu Beginn der zweiten Hälfte ausgewechselt hatte: "Wir werden vor dem Spiel bewerten, wie weit er schon ist." Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Dienstag zu Gast in Aubstadt – Anpfiff ist um 19 Uhr!