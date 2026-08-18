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Parallelen zu 2017: Machen noch zwei Junglöwen den Abflug?

Loris Husic und Lance Fiedler stehen nach AZ-Infos im Fokus anderer Klubs. Gibt es eine Parallele zur Regionalliga-Saison vor neun Jahren, als zwei Youngster den TSV1860 noch spät verlassen haben?
Kilian Kreitmair
Kilian Kreitmair
Ruben Stark |
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Präsident Gernot Mang hat mit den 1860-Verantwortlichen im Sommer eine neue Mannschaft aufgebaut, muss aber womöglich noch zwei Abgänge hinnehmen.
Präsident Gernot Mang hat mit den 1860-Verantwortlichen im Sommer eine neue Mannschaft aufgebaut, muss aber womöglich noch zwei Abgänge hinnehmen. © IMAGO/Ulrich Wagner

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