Parallelen zu 2017: Machen noch zwei Junglöwen den Abflug?

Loris Husic und Lance Fiedler stehen nach AZ-Infos im Fokus anderer Klubs. Gibt es eine Parallele zur Regionalliga-Saison vor neun Jahren, als zwei Youngster den TSV1860 noch spät verlassen haben?

18. August 2026 - 16:24 Uhr

Präsident Gernot Mang hat mit den 1860-Verantwortlichen im Sommer eine neue Mannschaft aufgebaut, muss aber womöglich noch zwei Abgänge hinnehmen. © IMAGO/Ulrich Wagner