Der TSV 1860 muss im Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt am Dienstagabend ohne Felix Weber auskommen. Wie Trainer Alper Kayabunar bestätigt, wird der Innenverteidiger verletzungsbedingt ausfallen.

Nachdem er zuletzt in der Liga zweimal in Folge auf dieselbe Startformation gesetzt hat, wird 1860-Trainer Alper Kayabunar im Auswärtsspiel beim TSV Aubstadt am Dienstagabend (19 Uhr/BR und im AZ-Liveticker) umstellen müssen. Wie der Löwen-Coach am Montag bekanntgab, fällt Felix Weber für die Partie verletzungsbedingt aus. Der Innenverteidiger war beim 3:0-Sieg in Memmingen am Freitag in der 74. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

"Felix Weber wird für morgen ausfallen. Es ist nichts Schlimmes. Aber er wird nicht mit in den Bus einsteigen. Wir gehen davon aus, dass er zum Ende der Woche wieder mittrainieren kann", so Kayabunar.

Weber war in der Liga bislang gesetzt

Der 30-Jährige, der bereits zwischen 2011 und 2020 für die Löwen aufgelaufen war und im Sommer von der DJK Vilzing an die Grünwalder Straße zurückkehrte, stand in den bisherigen drei Ligaspielen jeweils in der Startelf. Nach seiner Auswechslung in Memmingen wurde er durch Benedikt Hoppe ersetzt.