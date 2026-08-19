Regionalliga-Liveticker: TSV Aubstadt gegen TSV 1860 München – Löwen feiern zweiten Sieg in Folge

Neben Felix Weber, der nicht mit nach Aubstadt reist, ist auch Raphael Wach fraglich. "Er ist in Memmingen umgeknickt und hat anschließend signalisiert, dass es nicht mehr weitergeht", erklärte der Chefcoach, der Wach zu Beginn der zweiten Hälfte ausgewechselt hatte: "Wir werden vor dem Spiel bewerten, wie weit er schon ist." Lesen Sie hier mehr!