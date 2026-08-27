Regionalliga-Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Landsberg – Sonntag live

Die Löwen feierten in der Liga zuletzt zwei Auswärtssiege in Folge! Kommt es nun zum ersten Heimerfolg? Am Sonntagnachmittag trifft der TSV 1860 auf Giesings Höhen auf den TSV Landsberg.

Die Partie am 30. August ab 15 Uhr im AZ-Liveticker verfolgen!