Raphael Ott ist ein Jahr nach seinem Abschied zurück beim TSV 1860 und soll die Löwen-Offensive mit Tempo, Kreativität und Torgefahr beleben. "Es hat sich richtig angefühlt", sagte er. Lesen Sie hier mehr!
Regionalliga-Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Landsberg – Sonntag live
Die Löwen feierten in der Liga zuletzt zwei Auswärtssiege in Folge! Kommt es nun zum ersten Heimerfolg? Am Sonntagnachmittag trifft der TSV 1860 auf Giesings Höhen auf den TSV Landsberg.
Die Partie am 30. August ab 15 Uhr im AZ-Liveticker verfolgen!
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
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Nach schwerem Kreuzbandriss kämpft sich Spielmacher Tunay Deniz beim TSV 1860 zurück in die Führungsrolle. Zwei Schlitzohr-Aktionen gegen Kiel zeigen das gewisse Etwas. Nur die Rückennummer wirft noch Fragen auf. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am 30. August den TSV Landsberg – Anpfiff ist um 15 Uhr!