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Regionalliga-Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Buchbach heute live

Die Löwen wollen den zweiten Sieg in Serie. Am Freitagabend empfängt der TSV 1860 den TSV Buchbach im Grünwalder Stadion. Mit einem Sieg im Topspiel können die Sechzger an den Buchbachern vorbeiziehen. Zudem brennen die Löwen auf eine Revanche nach dem Toto-Pokal-Aus Anfang September.

Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!

| Kilian Kreitmair
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Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier spricht im AZ-Interview über das Spitzenspiel beim TSV 1860 und seine Drittliga-Pläne. Lesen Sie hier!

Bittere Nachrichten für Sechzig. Das Top-Spiel in der Regionalliga gegen Buchbach wird ohne Uhlmann stattfinden. 

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Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Freitagabend empfangen die Löwen den TSV Buchbach im Grünwalder Stadion. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr live!

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