Verletzungs-Seuche beim TSV 1860 geht weiter: Auch Uhlmann fällt wochenlang aus
Die Verletzungs-Seuche beim TSV 1860 geht weiter! Wie die Löwen am Montagabend mitteilen, hat sich Sommer-Neuzugang Eric Uhlmann im Spiel beim VfB Eichstätt eine Fußverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.
"Eric Uhlmann sah am vergangenen Sonntag in Eichstätt nach einem Zweikampf die Gelbe Karte, nachdem der Schiedsrichter auf Freistoß für den Gegner entschieden hatte. Eine durchaus strittige Entscheidung, denn die Situation hätte auch zugunsten unserer Nummer 18 ausgelegt werden können", schreibt der Verein: "Bei diesem Zweikampf zog sich Eric eine Verletzung am Fuß zu, die ihn nun mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird."
Uhlmann ist der dritte längerfristige Ausfall
Über die Schwere der Verletzung sowie eine prognostizierte Ausfalldauer gab der Verein aus Datenschutzgründen wie üblich keine Auskunft. Uhlmann, der im Sommer von Erzgebirge Aue nach München gewechselt ist, ist nach Spielmacher Tunay Deniz (Kreuzbandriss) und Youngster Mark Gevorgyan (Knieverletzung) nun bereits der dritte Spieler, der 1860 verletzungsbedingt längerfristig nicht zur Verfügung steht.
- Themen:
- Erzgebirge Aue
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen