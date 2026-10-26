Verletzungs-Seuche beim TSV 1860 geht weiter: Auch Uhlmann fällt wochenlang aus

Der TSV 1860 hat den nächsten längerfristigen Ausfall zu beklagen. Eric Uhlmann hat sich am Fuß verletzt und wird mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Eric Uhlmann wird dem TSV 1860 in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Die Verletzungs-Seuche beim TSV 1860 geht weiter! Wie die Löwen am Montagabend mitteilen, hat sich Sommer-Neuzugang Eric Uhlmann im Spiel beim VfB Eichstätt eine Fußverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen.

"Eric Uhlmann sah am vergangenen Sonntag in Eichstätt nach einem Zweikampf die Gelbe Karte, nachdem der Schiedsrichter auf Freistoß für den Gegner entschieden hatte. Eine durchaus strittige Entscheidung, denn die Situation hätte auch zugunsten unserer Nummer 18 ausgelegt werden können", schreibt der Verein: "Bei diesem Zweikampf zog sich Eric eine Verletzung am Fuß zu, die ihn nun mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird."

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Uhlmann ist der dritte längerfristige Ausfall

Über die Schwere der Verletzung sowie eine prognostizierte Ausfalldauer gab der Verein aus Datenschutzgründen wie üblich keine Auskunft. Uhlmann, der im Sommer von Erzgebirge Aue nach München gewechselt ist, ist nach Spielmacher Tunay Deniz (Kreuzbandriss) und Youngster Mark Gevorgyan (Knieverletzung) nun bereits der dritte Spieler, der 1860 verletzungsbedingt längerfristig nicht zur Verfügung steht.