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Interview

Boss von 1860-Gegner Buchbach: "Natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema Aufstieg"

Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier spricht im AZ-Interview über das Spitzenspiel beim TSV 1860 und seine Drittliga-Pläne.
Bernhard Lackner |
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Im September trafen Sechzig und Buchbach bereits im Grünwalder Stadion aufeinander. Damals setzten sich die Roten mit 3:1 gegen die Blauen durch und ließen den DFB-Pokal-Traum von 1860 platzen.
Im September trafen Sechzig und Buchbach bereits im Grünwalder Stadion aufeinander. Damals setzten sich die Roten mit 3:1 gegen die Blauen durch und ließen den DFB-Pokal-Traum von 1860 platzen. © IMAGO/Ulrich Wagner

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