Verletzungs-Update beim TSV 1860: Ein neues Sorgenkind und ein Lichtblick

Während das Löwen-Lazarett in Eric Uhlmann einen weiteren Patienten erhält, gibt es bei Raphael Ott positive Signale.

Wohl früher zurück als gedacht: Raphael Ott steht nach seiner Sprungelenksverletzung früher zur Verfügung als ursprünglich geplant.

Am Sonntag die Derby-Wiedergutmachung mit dem 2:0-Sieg beim VfB Eichstätt – und nur einen Tag später der nächste Stimmungsdämpfer: Eric Uhlmann fällt wochenlang aus.

Wie die Löwen am Montagabend mitteilten, hat sich der 23-Jährige gegen Eichstätt eine Fußverletzung zugezogen und steht vorerst nicht zur Verfügung. Und das auch noch bei einem Zweikampf, in dem er sich selbst eine Gelbe Karte einhandelte. Eine strittige Entscheidung, die genauso gut auch anders herum hätte entschieden werden können. Dass sie das nicht wurde, passt bei den Löwen derzeit irgendwie ins Bild.

Nächste Hiobsbotschaft für Löwen-Coach Kayabunar

Für Trainer Alper Kayabunar bedeutet der Ausfall des zweikampfstarken Defensivspezialisten die nächste Hiobsbotschaft. Uhlmann stand seit seiner Verpflichtung von Erzgebirge Aue im vergangenen Sommer in neun von zehn möglichen Ligaspielen auf dem Platz und fügte sich mit seiner intensiven Spielweise gut ins System ein. Wie lange Sechzig genau auf ihn verzichten muss, gab der Verein aus Datenschutzgründen wie üblich nicht bekannt.

Das Löwen-Lazarett wird damit immer mehr gefüllt. Prominentester Patient ist sicher Tunay Deniz. Der Strippenzieher im Sechzger-Mittelfeld fällt nach seinem Kreuzbandriss für den Rest der Saison aus. Ein bitterer Verlust, schließlich hatte der 32-Jährige nach derselben Verletzung im vergangenen Jahr nach monatelangem Ausfall gerade wieder zu seiner Topform gefunden und gleich mehrere Spiele zugunsten der Löwen entschieden.

Tunay Deniz wird den Löwen in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. © sampics

Zu allem Überfluss zog sich Mark Gevorgyan bei der Derby-Pleite gegen die kleinen Bayern (2:4) ebenfalls eine schwere Knieverletzung zu. Auch ihm droht das Saison-Aus.

Kayabunar überrascht von positiver Genesung bei Ott

Immerhin gibt es auch einen Lichtblick aus dem Löwen-Lazarett: Raphael Ott steht nach seiner Sprunggelenksverletzung von Anfang Oktober wohl früher zur Verfügung, als ursprünglich gedacht.

"Bei Otti ging es ein bisschen schneller als erwartet. Wir hoffen, dass er schnell zurückkommt", sagte Trainer Kayabunar zuletzt. "Wir sind überrascht über die Entwicklung und hoffen, dass er bald wieder zur Verfügung steht." Der Löwen-Coach hätte sicher nichts dagegen, dasselbe demnächst auch über Uhlmann sagen zu können.