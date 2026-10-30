Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Buchbach - Last-Minute-Sieg für Sechzig

Spielende
Aus, die Partie ist aus! Was eine Partie auf dem Giesinger Berg. Die Löwen drehen die Partie zweimal gegen Buchbach und gewinnen am Ende mit 4:3. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen ein schönes Wochenende.
Der TSV 1860 gewinnt gegen den TSV Buchbach mit 4:3. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Aus, die Partie ist aus! Was eine Partie auf dem Giesinger Berg. Die Löwen drehen die Partie zweimal gegen Buchbach und gewinnen am Ende mit 4:3. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen ein schönes Wochenende.
Tor! 4:3 - Lance Fiedler
Die Hütte wird jetzt abgerissen! Die Fans hält nichts mehr auf dem Platz, Bierbecher fliegen. Fiedler haut den Ball aus der zweiten Reihe rein.
Die letzten Sekunden laufen. Die Löwen haben den Ball.
Die Fans auf der Haupttribüne hält es mittlerweile nicht mehr auf den Sitzen, so groß ist die Anspannung.
Die reguläre Spielzeit ist rum. Es gibt nochmal fünf Minuten obendrauf.
Erdogan macht auf der linken Seite ordentlich Meter, zieht von der Strafraumkante ab. Zech pariert.
Das wird nochmal eine heiße Schlussphase. Der Löwe glaubt noch an den Sieg.
Tor! 3:3 - Arian Calderon
Der Joker sticht einmal mehr! Calderon nickt ein.
Beinahe der Ausgleich. Eberwein grätscht den Ball aus rund fünf Metern aufs Tor. Die Gäste kommen noch mit einem Fuß dazwischen.
Die Löwen haben die Partie noch nicht aufgegeben, machen mehr für die Partie als Buchbach. Einzig das Tor fehlt.
Gelbe Karte für Philipp Walter
Auswechslung TSV Buchbach - Marinus Erber kommt für Jonas Wieselsberger
Die Fans jubeln, der Ball ist im Tor. Doch der Kopfballtreffer von Calderon zählt nicht. Abseits.
Die Fans merken, dass die Mannschaft ihre Unterstützung braucht. Es gibt Wechselgesänge: "Einmal Löwe, immer Löwe!"
25 Minuten sind noch auf der Uhr. Der Löwe tut sich in den letzten Minuten schwer, vor das Tor der Gäste zu kommen. Buchbach grätscht sämtliche Bälle weg.
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Wach kommt für Damjan Dordan
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Die Rettungstat war wichtig! Buchbach-Jocker Morou hebt den Ball über Eicher, der Ball trudelt in Richtung Löwen-Tor. Faßmann klärt auf der Linie.
Eine halbe Stunde ist noch zu spielen, das Momentum schwappt gerade wieder in Richtung Buchbach. Heißt für den Löwen: Es muss ein Gang nach oben geschaltet werden, um hier noch mindestens einen Punkt mitzunehmen.
Ecke für Buchbach. Der Ball flattert in die Box, Dordan klärt.
Auswechslung TSV Buchbach - Fadhel Morou kommt für Tobias Sztaf
Da fehlt es an Zielwasser. Dressel bekommt den Ball an der Strafraumkante, zimmert ihn mehrere Meter über das Tor der Gäste.
Die Partie hat etwas an Drive verloren. Beide Partien sind zwar weiterhin bemüht, aber es fehlt in der zweiten Hälfte noch an Chancen.
Gelbe Karte für Damjan Dordan
Der Sechser geht zu rustikal auf Höhe der Mittellinie in den Zweikampf. Dafür gibt es die erste Verwarnung der Partie.
Auswechslung TSV 1860 München - Emre Erdoğan kommt für Fabio Wagner
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht´s in Giesing. Die Löwen wechseln einmal.
Halbzeitpause
Diese Partie ist nichts für schwache Nerven. Die Löwen-Fans erleben ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem frühen Rückstand durch Heiland drehten die Giesinger die Partie, ehe Buchbach das Spiel mit zwei Treffern wieder auf die eigene Seite zog. Zur Pause steht es bereits 2:3 (!) aus Löwen-Sicht.
Tor! 2:3 - Bahar Samed
Jeder Schuss ein Tor! Der Buchbacher zieht aus über 20 Metern drauf und trifft.
Eicher kommt weit aus seinem Tor raus, klärt den Ball in höchster Not, aber lässig, vor Heiland. Wilde Szenen in Giesing.
Das Spiel ist ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften haben in der Abwehr Defizite. Nicht zuletzt dadurch sind schon vier Tore nach nicht einmal 40 Minuten gefallen.
Tor! 2:2 - Tobias Heiland
Der Mann mit der Nummer 10 ist heiß wie Frittenfett und nagelt das Ding aus rund 15 Metern humorlos in die Maschen. Davor bekamen die Löwenkeinen Zugriff auf Heiland.
Ein Blick auf die Tabelle lohnt sich für den TSV 1860. Aktuell wäre man Zweiter hinter Memmingen.
Tor! 2:1 - Felix Weber
Der Giesinger Berg in Ausnahmezustand! Nach einer Flanke von Wagner, der ordentlich Platz bekam, köpft der Abwehrspieler ein. Partie gedreht.
Es ist das Top-Spiel in der Regionalliga, das man sich erhofft hat. Beide Mannschaften fackeln nicht lange, suchen den Weg zum Tor.
Ecke für Buchbach. Die wird kurz ausgeführt, aber die Löwen können vorerst klären.
Tor! 1:1 - Florian Niederlechner
Das Grünwalder explodiert! Kein Wunder, nach dem Schuss von Niederlechner. Im zweiten Versuch, Fiedler scheitere davor an Zech, trifft der Routinier mit Schmackes.
Buchbach kontert im fremden Stadion. Heiland macht sich auf die Reise. Der Torschütze der Gäste wird diesmal aber kurz vor dem Strafraum gestoppt.
Von Schockstarre auf Seiten der Löwen kann hier nicht die Rede sein. Der TSV 1860 macht ordentlich Dampf, geht auf den Ausgleich.
Auf der Gegenseite fast der Ausgleich. Eberwein schließt aus der zweiten Reihe ab, Buchbach klärt auf der Linie.
Tor! 0:1 - Tobias Heiland
Buchbach eiskalt! Die Gäste treffen mit der ersten Chance. Fiedler lässt Heiland zu viel Platz in der Box. Der Stürmer lässt sich die Chance nicht nehmen, haut den Ball aus rund elf Metern in die Maschen.
Es ist ein munterer Beginn auf Giesing Höhen. Die Löwen wollen den Ball nicht lange in den eigenen Reihen zirkulieren, spielen direkt nach vorne.
Die Löwen mit der ersten Chance. Wagner bekommt den Ball im Strafraum, sein Schuss wird noch abgeblockt, landet so knapp neben dem Tor der Buchbacher.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht´s! Die Partie im Grünwalder läuft.
Die Schals gehen in die Luft, die Hymne erklingt, die Löwen kommen auf den Platz. Es ist alles angerichtet für den Flutlichtkick auf dem Giesinger Berg.
Die Fahnenschwenker stehen schon parat. Derweil holen sich die Löwen die letzten Worte von Kayabunar in der Kabine ab.
Kurios: Im Grünwalder ist heute eine Reihe internationaler Journalisten vor Ort. Sie schauen sich die Partie von der Pressetribüne aus an.
Das Grünwalder füllt sich langsam. Es ist ein echtes Spitzenspiel in der Regionalliga. Die Löwen haben zwei Punkte Rückstand auf die Gäste, die aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz stehen.
Die Löwen sind schon im Stadion, wärmen sich auf. Zuschauer sind noch nicht viele da. Sie sind noch in den Kneipen in Giesing verteilt.
Diese Löwen starteten gegen Buchbach: Eicher - Weber - Niederlechner - Wagner - Eberwein - Dressel - Leone - Seiffert - Dordan - Faßmann - Fiedler.
Buchbachs Abteilungsleiter Georg Hanslmaier spricht im AZ-Interview über das Spitzenspiel beim TSV 1860 und seine Drittliga-Pläne. Lesen Sie hier!
Bittere Nachrichten für Sechzig. Das Top-Spiel in der Regionalliga gegen Buchbach wird ohne Uhlmann stattfinden.
Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Freitagabend empfangen die Löwen den TSV Buchbach im Grünwalder Stadion. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr live!