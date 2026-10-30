Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 München gegen TSV Buchbach - Last-Minute-Sieg für Sechzig

Diese Partie ist nichts für schwache Nerven. Die Löwen-Fans erleben ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem frühen Rückstand durch Heiland drehten die Giesinger die Partie, ehe Buchbach das Spiel mit zwei Treffern wieder auf die eigene Seite zog. Zur Pause steht es bereits 2:3 (!) aus Löwen-Sicht.