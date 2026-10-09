"Er ist so richtig fit und tut uns unheimlich gut": Felix Weber findet bei 1860 immer besser in die Spur. Das liegt auch an seinem jungen Nebenmann Faßmann in der Innenverteidigung. Lesen Sie hier mehr!
Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München – Samstag live
Nach dem deutlichen Heimsieg gegen Ansbach wollen die Löwen auch auswärts dreifach punkten. Der TSV 1860 ist am Samstag zu Gast beim FV Illertissen, die zwei Punkte weniger als die Sechzger auf dem Konto haben.
Verfolge die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Illertissen
Austragungsstätte: Vöhlinstadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Illertissen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!