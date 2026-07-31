Nicht im Kader gegen Schweinfurt wird Samuel Althaus stehen. Sechzigs Youngster will den TSV 1860 verlassen um einen ähnlichen Weg wie einst Kevin Volland oder Sven Bender einzuschlagen. Lesen Sie hier mehr!
Regionalliga im Liveticker: 1. FC Schweinfurt gegen TSV 1860 München am Samstag live
Neustart in der Regionalliga Bayern für den TSV 1860! Nach dem Zwangsabstieg geht es für die Löwen nun in der vierthöchsten Spielklasse um Punkte. Am 1. August sind die Sechzger, die am ersten Spieltag spielfrei hatten, zu Gast bei Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt.
Verfolge die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Der TSV 1860 kann sich nach dem Zwangsabstieg aus der Dritten Liga auch in der Regionalliga Bayern auf zahlreiche Fan-Unterstützung aus den eigenen Reihen freuen: Vor dem Auftakt der Sechzger bei Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 sind bereits über 3100 Gästetickets verkauft worden. Die Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion fasst rund 15.000 Zuschauer, die "Schnüdel" erwarten für das erste Heimspiel nicht zuletzt aufgrund der Giesinger eine Kulisse im hohen vierstelligen Bereich.
Die Schweinfurter brennen nach der 1:5-Pleite am ersten Spieltag gegen Aubstadt auf Wiedergutmachung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am 1. August zu Gast in Schweinfurt – Anpfiff ist um 14 Uhr!