Regionalliga im Liveticker: 1. FC Schweinfurt gegen TSV 1860 München am Samstag live

Neustart in der Regionalliga Bayern für den TSV 1860! Nach dem Zwangsabstieg geht es für die Löwen nun in der vierthöchsten Spielklasse um Punkte. Am 1. August sind die Sechzger, die am ersten Spieltag spielfrei hatten, zu Gast bei Drittliga-Absteiger 1. FC Schweinfurt.

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