Wenige Tage vor Saisonstart: TSV 1860 hat neuen Hauptsponsor gefunden

Vor dem Saisonstart des TSV 1860 gibt es noch ein paar Fragezeichen. Nach AZ-Informationen hat man einen Innenverteidiger verpflichtet. Auch ist man bei einem Hauptsponsor fündig geworden.

Aktuell trainiert der TSV 1860 noch in den alten Vereinsklamotten.

Bedenkt man, was die neuen Löwen innerhalb kürzester Zeit alles aus dem Boden gestampft haben, gilt es, anzuerkennen: Respekt, Sechzig – das war teils großes Kino.

TSV 1860 hat bisher zwölf Spieler verpflichtet

Eine neue Spielbetriebs-GmbH, die bisher zwölf Spielerverpflichtungen um Torjäger Florian Niederlechner getätigt und ein ganzes Rudel an Junglöwen ebenso von der vorinsolventen KGaA gemietet hat wie weitere Mitarbeiter und Strukturen.

Einen neuen Überlassungsvertrag für das Grünwalder, einen Ausrüster, einen Ticket-Dienstleister – alles abgearbeitet. Fertig sind die Löwen allerdings noch lange nicht: Die AZ zeigt, wo noch Giesinger Geduld gefragt ist:

Sechzig hat neuen Hauptsponsor gefunden

Der Hauptsponsor: Nach AZ-Informationen ist Sechzig auf der Suche nach einem Nachfolger des ausgestiegenen Hauptsponsors "die Bayerische" fündig geworden: Der Versicherer selbst wird dabei kein Comeback geben.

Was den neuen Namen anbelangt, hüllen sich die Löwen noch in Schweigen. Der Deal soll in Kürze bekanntgegeben werden. Was die Höhe des Sponsorings angeht, ist von einem Betrag im mittleren sechsstelligen Bereich die Rede – Geld, das die Giesinger beim Neustart ohne Investor Hasan Ismaik dringend gebrauchen.

Auf dem Übergangstrikot des TSV 1860 ist noch kein neuer Sponsor. © IMAGO

Societas macht Fortschritte beim Trikot

Bier-Sponsor "Hacker-Pschorr" ist es jedenfalls nicht: Zwar stand ein (kleineres) Hauptsponsor-Paket im Raum, wurde aber nicht in die Tat umgesetzt. Dafür gab’s von der Brauerei eine Sonderzahlung.

Die neuen Trikots: Neu-Ausrüster "Societas" hat die neuen Farben bereits angedeutet (weiß-blau, grün-gold, schwarz) und macht laut Internet "schnelle Fortschritte". Trikots (und Einnahmen aus den Verkäufen) lassen noch auf sich warten, aber wohl nicht mehr lange. . .

Haimerl trainiert bereits bei Sechzig mit

Deniz Haimerl: Mit Spielmacher Tunay Deniz hat 1860 seine erste, historische Verpflichtung verkündet - und steht nun vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Deniz Haimerl, dessen Vorname sich genauso schreibt wie der des 32-jährigen Routiniers.

Haimerl (23) ist vereinslos, war zuvor bis 30. Juni 2026 bei Regionalligist TSV Steinbach unter Vertrag. Jetzt trainiert er bereits bei den Sechzgern mit, die offizielle Verpflichtung steht noch aus. Nach AZ-Infos ist diese nur noch eine Frage der Zeit.

Trainierte zuletzt schon mit: Deniz Haimerl. © IMAGO

Haimerl kennt Kayabunar

Beim Bayerischen Fußballverband (BFV) ist Haimerl bereits als TSV-Neuzugang registriert. Cheftrainer Alper Kayabunar kennt den 1,85 Meter großen Abwehrspieler aus der gemeinsamen Zeit bei Türkgücü (2024/25).

Im Trikot des FC Augsburg II, der SpVgg Unterhaching und Türkgücü stand Haimerl in 68 Regionalliga-Partien auf dem Rasen (drei Tore). Kein großer Name also, aber einer, der die Vierte Liga kennt.

Collins soll beim TSV 1860 bleiben

Mathew Collins: Auch der Sohn von Musik-Weltstar Phil Collins braucht noch etwas Geduld: Der 21-jährige Mittelfeldspieler trainiert bereits seit längerer Zeit mit den Blauen, die nach AZ-Infos inzwischen auch zur Entscheidung gelangt sind, den Ex-Salzburger verpflichten zu wollen.

Weil Collins allerdings mit der Englischen und der Schweizerischen Staatsbürgerschaft kein EU-Bürger ist, braucht 1860 die Freigabe von der Fifa, die offensichtlich noch nicht eingetrudelt ist auf Giesings Höhen. Auch hier dürfte es nur eine Frage von Tagen sein, bis Collins ein Löwe wird.

Soll beim TSV 1860 unterschreiben: Mathew Collins. © IMAGO

Interesse am TSV 1860 ist ungebrochen

Die Dauerkarten: Die Drittliga-Löwen hatten zirka 8000 Dauerkarten für die Saison 2026/27 abgesetzt. Die "Migration" tausender Nutzerkonten vom alten Ticketing zum neuen Dienstleister in ähnlicher Höhe der Sechzger zeigt.

Das Interesse am TSV ist ungebrochen, wobei die Frage noch konkret zu klären bleibt, ob Sechzig die nach dem Zwangsabstieg die moderat bis deutlich verbilligten Tickets in ebenso hoher Anzahl absetzen kann.

Internetseite des TSV 1860 wurde abgeschaltet

Der neue Dauerkartenvorverkauf für bestehende Inhaber ist am Dienstagnachmittag gestartet – die Zahl der (nochmaligen) Dauerkartenkäufer bleibt abzuwarten.

Sechzigs Homepage: Den letzten KGaA-Test in Aindling (3:1) ließ 1860 gekonnt unter den Tisch fallen, inzwischen ist die Internetseite "tsv1860.de" abgeschaltet. Aktuell können sich die Fans unter "tsv1860.org", der Seite des Muttervereins, und in den Sozialen Medien informieren. Die neue Homepage kommt "bald", lässt der TSV ausrichten.