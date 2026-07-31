Abgang vom TSV 1860 steht bevor: Er hat mehrere Angebote aus der Schweiz und Deutschland

Samuel Althaus will den TSV 1860 verlassen um einen ähnlichen Weg wie einst Kevin Volland oder Sven Bender einzuschlagen.

Wenn der TSV 1860 am Samstagnachmittag (14 Uhr) beim 1. FC Schweinfurt in die Saison startet, wird Samuel Althaus nicht auf dem Platz stehen. Der Youngster der Löwen wird noch nicht einmal die Reise ins Frankenland antreten.

Althaus ist nach AZ-Informationen fit

Das verkündete Cheftrainer Alper Kayabunar auf der Pressekonferenz am Freitagmorgen. "Samu hatte zuletzt immer wieder Probleme und befindet sich derzeit in Gesprächen", verkündete der 40-Jährige. Worte, die allerdings nur halb der Wahrheit entsprechen. Denn nach AZ-Informationen ist Althaus fit. Er hatte auch in den vergangenen Tagen mit keinerlei Wehwehchen zu kämpfen.

Vielmehr zeichnet sich ein Abgang ab. Wie die AZ weiß, haben mehrere Vereine aus der Schweiz und den ersten drei Ligen aus Deutschland Interesse an Althaus bekundet. Und der Spieler selbst würde gerne den nächsten Schritt machen, einen ähnlichen Weg wie seinerzeit Kevin Volland, Sven Bender oder jüngst Clemens Lippmann (wechselte zum SC Paderborn) einschlagen.

Verließ den TSV 1860 in Richtung Paderborn: Clemens Lippmann. © IMAGO

Werner prophezeite ihm bereits eine große Zukunft

Im Endspurt der vergangenen Saison zeigte er unter Trainer Markus Kauczinski, dass er das Potenzial dazu hat. Schon im vergangenen Juli prophezeite ihm der damalige Geschäftsführer Christian Werner im Trainingslager in Ulrichsberg eine große Zukunft. "Wenn seine Entwicklung so weitergeht, wird das ein Bundesligaspieler", meinte der 45-Jährige.

Wenn seine Entwicklung so weitergeht, wird das ein Bundesligaspieler. Christian Werner

Ein Jahr später will er dem einen Schritt näher kommen. Beim TSV 1860 zeigt man dafür natürlich Verständnis. Entsprechend ist aktuell nicht davon auszugehen, dass man ihm noch Steine in den Weg legen wird. Immerhin war Althaus auch einer der ersten Löwen, die nach dem Lizenz-Knall anstandslos ins Training einstiegen, und sich immer loyal dem Klub gegenüber präsentierten.

TSV 1860 würde Ablösesumme für Althaus bekommen

Ablösefrei wird Althaus die Giesinger übrigens nicht verlassen. Da er nach AZ-Informationen einen gültigen Vertrag mit der KGaA hat, würde sie eine Ablösesumme für ihn erhalten.