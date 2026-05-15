Dritte Liga im Liveticker: SC Verl gegen TSV 1860 München am Samstag live

Endspurt in der 3. Liga: Am 38. und letzten Spieltag der Saison 2025/26 ist der TSV 1860 beim SC Verl zu Gast. Nach der Derby-Niederlage gegen Ingolstadt und nur einem Sieg aus den letzten neun Ligaspielen wollen die Löwen diese verkorkste Saison versöhnlich zu Ende bringen. Der Gegner aus Nordrhein-Westfalen ist nach der Pleite gegen Rot-Weiss Essen am 37. Spieltag endgültig aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden und möchte sich nochmal gut vor heimischem Publikum präsentieren.

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