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TSV 1860: Volland droht Saison-Aus

Bitterer Rückschlag für den TSV 1860: Spielmacher Kevin Volland fällt wohl mit Muskelfaserriss für das Saisonfinale in Verl und das Totopokal-Endspiel gegen die Würzburger Kickers aus. Trotz des Ausfalls steht das DFB-Pokal-Ticket der Löwen bereits fest.
Matthias Eicher |
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Spielmacher Kevin Volland im Trainingsoutfit des TSV 1860 – wegen Muskelfaserrisses verpasst der Rückkehrer wohl das Saisonfinale und das Totopokal-Endspiel.
Spielmacher Kevin Volland im Trainingsoutfit des TSV 1860 – wegen Muskelfaserrisses verpasst der Rückkehrer wohl das Saisonfinale und das Totopokal-Endspiel. © IMAGO/Ulrich Wagner

Sechzig-Spielmacher Kevin Volland wird nach AZ-Informationen in dieser Saison nicht mehr auf dem Rasen stehen: Der Ex-Nationalspieler des TSV 1860 hat sich bereits vor dem letzten Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den FC Ingolstadt 04 (1:2) einen Muskelfaserriss zugezogen.

Volland verpasst Saisonfinale und Totopokal-Endspiel

Volland wird daher voraussichtlich sowohl das letzte Drittliga-Duell der Sechzger am Sonntag beim SC Verl, als auch das Totopokal-Finale am 23. Mai gegen Regionalligist Würzburger Kickers verpassen. Der 33-Jährige, der vor der laufenden Saison von Bundesligist Union Berlin zu den Giesingern zurückgekehrt war, hat in 34 Saison-Einsätzen vier Tore erzielt und elf Assists beigesteuert.

Das Endspiel im bayerischen Verbandspokal hat nun für den TSV an Bedeutung verloren, weil Final-Gegner Würzburg bereits über die Liga für die erste Runde des DFB-Pokals der Saison 2026/27 qualifiziert ist – und die Blauen ihr Pokalticket damit schon als Finalist des Toto-Cups sichern konnten.

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1 Kommentar
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  • Gieasinger Bua vor 2 Stunden / Bewertung:

    Also Sommerkick bei den letzten Spielen.

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