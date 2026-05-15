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Die neuen Discounter-Löwen: So will der TSV 1860 jetzt sparen und aufsteigen

Wie die Löwen mit deutlich weniger Etat eine schlagkräftigere und mit Junglöwen durchsetzte Truppe aufbauen wollen, die oben mitmischen soll. Die AZ zeigt das (noch) dünne 1860-Gerüst 2026/27.
Matthias Eicher |
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Bauen am Kader für die neue Saison: Manfred Paula und Markus Kauczinski.
Bauen am Kader für die neue Saison: Manfred Paula und Markus Kauczinski. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

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