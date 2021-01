Bundesliga live: FC Bayern gegen TSG 1899 Hoffenheim im Liveticker

Nach einigen Tagen Pause geht es für den FC Bayern am Samstag in der Bundesliga weiter: Gegner ist die TSG 1899 Hoffenheim, aktuell Tabellenelfter. Können die Münchner ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen oder rücken die Verfolger Leipzig und Leverkusen wieder etwas näher heran? Bekommt Star-Transfer Leroy Sané, der bislang noch auf seinen großen Durchbruch wartet, erneut seine Chance von Beginn an? Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!