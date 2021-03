Bundesliga am Samstag live: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im Liveticker

Der deutsche Klassiker steht an! Der FC Bayern empfängt am Samstagabend Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Nach zuletzt zwei deutlichen Siegen gegen Rom (4:1) und Köln (5:1) wollen die Münchner gegen den Erzrivalen nachlegen und die Tabellenführung in der Liga weiter verteidigen. Die Dortmunder brauchen als Tabellenfünfter dringend Punkte im Kampf um die internationalen Plätze. Durch die erfolgreichen Comebacks von Thomas Müller und Serge Gnabry steht Hansi Flick am Wochenende im Angriff vor einem Luxus-Problem. Verfolgen Sie die Partie ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!