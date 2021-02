Bundesliga live: FC Bayern gegen 1. FC Köln im Liveticker

Es geht weiter Schlag auf Schlag! Nach dem 4:1 unter der Woche in der Champions League gegen Rom steht für den FC Bayern am Samstag wieder der Liga-Alltag an. Am 23. Spieltag der Bundesliga ist der 1. FC Köln in der Allianz Arena zu Gast. Gegen die abstiegsgefährdeten Kölner brauchen die Münchner nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge unbedingt einen Dreier, um weiter die Tabellenführung zu behaupten. Hansi Flick kann dabei wohl wieder auf Serge Gnabry bauen, der am Donnerstag nach seinem Muskelfaserriss in das Mannschaftstraining eingestiegen ist. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!