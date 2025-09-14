3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen TSV Havelse – Hobsch mit dem Last-Minute-Siegtreffer

Die Partie gegen Aufsteiger Havelse ist der Auftakt zur Englischen Woche mit drei Spielen in sechs Tagen. "Für mich ist das der schönste Spielmodus", sagt Löwen-Cheftrainer Glöckner ohne Ironie. Er freue sich darauf. "Das spielt uns in die Karten, weil wir qualitativ nachlegen können", sagt er mit Blick auf seinen breit aufgestellten Kader.