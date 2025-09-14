3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen TSV Havelse – Hobsch mit dem Last-Minute-Siegtreffer

Spielende
Spielende
Schluss! Sechzig gewinnt dank eines späten Siegtreffers von Patrick Hobsch gegen Havelse! Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Sonntagabend.
Tor! 3:2 - Patrick Hobsch
WAHNSINN! TOR FÜR SECHZIG! Havelse pennt hinten komplett. Dulic wird an der Grundlinie bedient und bedient Hobsch, der völlig freistehend zum 3:2 trifft! Giesing explodiert!
Fast das 3:2 für Sechzig! Rittmüller kommt rechts im Strafraum an den Ball und zieht ab, scheitert aber am Aluminium!
Fünf Minuten werden nachgespielt!
Boujellab setzt sich super durch und schließt ab - knapp vorbei! Die Löwen müssen nun sogar noch um den Punkt bangen!
Tor! 2:2 - John Xaver Posselt
Das gibt's ja nicht! Müller wuselt sich von rechts an Wolfram vorbei und bedient Posselt, der völlig freistehend unmittelbar vor Dähne auftaucht und den Ball am Schlussmann vorbei ins Tor hämmert. Wahnsinn!
Auswechslung TSV Havelse - John Xaver Posselt kommt für Dominic Minz
Die Nervosität im Grünwalder Stadion ist greifbar, egal ob auf dem Platz oder auf den Rängen. Gibt Sechzig hier tatsächlich noch einen 2:0-Vorsprung aus der Hand?
Gelb-rote Karte für Kevin Volland
Volland fliegt! Der Angreifer grätscht Riedel nach einem schnell ausgeführten Freistoß der Gäste um. Es gibt zwar kein Foul, weil eine Abseitssituation vorlag, doch wegen der Härte seines Einsteigens sieht er trotzdem die Ampelkarte. Sechzig in der Schlussphase in Unterzahl!
Auswechslung TSV Havelse - Lorenzo Paldino kommt für Marko Ilic
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Sigurd Haugen
Dicke Chance für Sechzig! Philipp steckt nach gut ausgespielter Umschaltsituation durch zu Haugen, der freistehend an Opitz scheitert.
Voet und Plume rauschen nach einer Havelse-Ecke zusammen und bleiben kurz am Boden liegen. Beide können aber ohne Behandlung weitermachen.
Auswechslung TSV Havelse - Johann Berger kommt für Jannik Oltrogge
Volland nimmt sich einen Freistoß aus fast 30 Metern und schießt ihn direkt aufs Tor. Opitz fliegt und pariert zur Ecke.
Auswechslung TSV 1860 München - Maximilian Wolfram kommt für Manuel Pfeifer
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Florian Niederlechner
Rittmüller flankt von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten zu Verlaat, der mit seiner Kopfball-Ablage keinen Abnehmer findet.
Die Riesen-Chance zum Ausgleich! Duli lässt Riedel nach einer Flanke von rechts aus den Augen. Der Flügelspieler kommt frei zum Kopfball, bringt ihn aber nicht aufs Tor.
Wie reagiert Sechzig nun auf den Anschlusstreffer? Havelse zeigt sich seit dem Seitenwechsel frecher, auch wenn sich das Tor nicht wirklich abgezeichnet hatte.
Tor! 2:1 (Eigentor) - Florian Niederlechner
Das gibt's ja nicht! Niederlechner fälscht eine Ecke von der rechten Seite am ersten Pfosten ganz unglücklich ins eigene Tor ab. Nur noch 2:1 für Sechzig!
Gute Rittmüller-Flanke von der rechten Seite in den Strafraum auf Haugen, der allerdings im Abseits steht.
Guter Volland-Pass nach links raus zu Niederlechner, der nach innen zieht und abschließt. Minz blockt den Ball ab.
Gelbe Karte für Besfort Kolgeci
Havelse steht zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich höher als noch im ersten Durchgang. Die Gäste haben das Spiel offenbar längst noch nicht abgeschrieben. Warum auch?
Kolgeci zieht gleich mal aus der zweiten Reihe ab. Der Schuss kommt aber viel zu unplatziert und ist kein Problem für Dähne.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Sechzig stößt zur zweiten Halbzeit an!
Halbzeitpause
Pause! Die Löwen gehen mit einer 2:0-Führung in die Kabine.
Zwei Minuten werden nachgespielt...
Tor! 2:0 - Sigurd Haugen
Toooor für die Löwen! Niederlechner hebt einen Freistoß in den Strafraum auf den Kopf von Haugen, der die Kugel im langen Eck unterbringt. 2:0 für die Sechzger!
Gelbe Karte für Noah Plume
Tor! 1:0 - Kevin Volland
Toooooor für die Löwen! Rittmüller schickt Haugen mit einem langen Steilpass, doch Opitz kommt heraus und ist früher am Ball, klärt diesen aber genau in den Fuß von Volland. Der lässt sich nicht zweimal bitten und trifft ins leere Tor.
Gelbe Karte für Kevin Volland
Volland verhindert eine schnelle Spielfortsetzung nach Freistoß für Havelse und sieht Gelb.
Eieiei! Niederlechner geht im Mittelfeld mit gestrecktem Bein in den Zweikampf mit dem Gegner, kommt aber mit einer mündlichen Ermahnung davon. Das war mindestens Gelb!
Gelbe Karte für Robin Müller
Boujellab wuselt sich an mehreren Löwen-Verteidigern vorbei und geht beim Eindringen in den Strafraum im Zweikampf mit Verlaat zu Boden. Schiedsrichter Näther entscheidet sich dafür, das Spiel weiterlaufen zu lassen. Glück für die Sechzger, denn Verlaat hat den Gegenspieler getroffen.
Vor den Toren ist aktuell nicht mehr allzu viel los. Da hatten die ersten 20, 25 Minuten noch deutlich mehr zu bieten.
Pfeifer stempelt Riedel am rechten Flügel, kommt aber ohne Gelbe Karte davon.
Im Vergleich zu den vergangenen Partien wirken die Sechzger in der Offensivbewegung heute deutlich zielstrebiger, was sich auch in der Anzahl der Torchancen niederschlägt. Nur der erste Treffer, der lässt noch auf sich warten.
Riedel zieht von rechts zielstrebig in den Löwen-Strafraum ein und schließt ab - wieder ist Dähne zur Stelle.
Boujellab schlägt eine Ecke von links hoch und weit in den Strafraum. Dort geht Rittmüller im Getümmel zu Boden, Schiedsrichter Näther entscheidet auf Freistoß Sechzig.
Weiter keine Zeit zum Durchschnaufen! Dähne kommt nach einem riskanten Rückpass gerade noch an den Ball und kann Schlimmeres verhindern. Auch beim Nachschuss ist der Löwen-Keeper zur Stelle.
Um ein Haar das 1:0 für Sechzig! Niederlechner setzt sich im Mittelfeld stark durch und schickt Rittmüller steil. Der Neuzugang lupft den Ball im Eins-gegen-Eins über Opitz hinweg, doch die Kugel landet an der Latte.
Nächste Chance: Niederlechner bringt den Ball von links scharf vors Tor auf seinen Spezl Volland, der aus kurzer Distanz an Keeper Opitz scheitert.
Wow, hier ist was los! Haugen kommt nach einer Pfeifer-Flanke unerwartet aus kurzer Distanz an den Ball, kann in der Kürze der Zeit aber nicht mehr rechtzeitig reagieren und befördert die Kugel am Tor vorbei.
Und gleich der nächste Abschluss: Riedel mit einem guten Diagonalball auf Sommer. Der legt sich den Ball vor dem Sechzehner auf den rechten Fuß und zieht ab - Dähne ist zur Stelle.
Nächste Top-Chance, dieses Mal auf der anderen Seite. Müller setzt sich im Strafraum gut gegen Verlaat durch und kommt zum Abschluss, doch auch er verfehlt das Tor knapp.
Erste Riesen-Chance für Sechzig! Wieder flankt Volland den Ball in den Sechzehner. Im Rückraum steht Pfeifer völlig frei und kommt zum Abschluss, schießt aber rechts unten vorbei. Das hätte gut und gerne das 1:0 sein können!
Volland mit einer ersten Flanke von rechts vors Tor, doch Havelse kann klären.
Die Fans haben auf jeden Fall richtig Bock: Schon nach wenigen Sekunden wird "Steht auf, wenn ihr Löwen seid" gesungen, auch "Einmal Löwe, immer Löwe" darf natürlich nicht fehlen.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Havelse stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Michael Näther betreten beide Teams den Platz. Gleich geht's los!
Stadionsprecher Sebastian Schäch scheint der Urlaub gutgetan zu haben! Die Stimme der Löwen heizt den Fans im Grünwalder Stadion ordentlich ein. An der Stimmung soll's heute schließlich nicht scheitern!
Nun spricht auch Trainer Glöckner. Die Startelf-Nominierung von Neuzugang Rittmüller begründet er mit dessen Tempo. "Wir hoffen, dass er seine Geschwindigkeit einbringt und wir dadurch mehr Tiefe bekommen. Deshalb haben wir ihn geholt, damit wir in unserem Spiel variabler sind und mehr Dynamik reinbringen", so Glöckner.
Vor dem Spiel ist Morris Schröter im Interview bei Magenta Sport zu Gast. "Seit letzter Woche bin ich Krücken-frei, seit zwei Wochen wieder in der Reha. Ich habe keinen klaren Zeitplan fürs Comeback, würde im Optimalfall aber gerne in dieser Saison noch auf den Platz zurückkehren", sagt der aktuell verletzte Flügelspieler über seine Comeback-Pläne.
Kurzer Blick auf die Tabelle, nachdem alle anderen Partien des Spieltags bereits absolviert sind. Die Löwen gehen als Fünfter ins Spiel gegen Havelse und können mit einem Sieg auf Platz zwei vorrücken. Havelse ist nach den Ergebnissen des bisherigen Spieltags auf Platz 20 abgerutscht, würde mit einem Sieg aber auf Rang 14 nach oben springen.
Auf Seiten der Gäste findet sich heute mit Semi Belkahia mal wieder ein Ex-Löwe. Der Innenverteidiger spielte zwischen 2018 und 2023 für die Münchner und läuft seit kurzem für Havelse auf. Er sitzt heute zunächst auf der Bank.
Die Aufstellung ist da! Trainer Glöckner nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Stuttgart II vor der Länderspielpause drei Wechsel vor: Danhof (verletzungsbedingt nicht im Kader), Deniz und Wolfram (beide Bank) machen Platz für Pfeifer, Christiansen und Rittmüller. Letzterer feiert heute sein Startelf-Debüt für die Sechzger.
Die Partie gegen Aufsteiger Havelse ist der Auftakt zur Englischen Woche mit drei Spielen in sechs Tagen. "Für mich ist das der schönste Spielmodus", sagt Löwen-Cheftrainer Glöckner ohne Ironie. Er freue sich darauf. "Das spielt uns in die Karten, weil wir qualitativ nachlegen können", sagt er mit Blick auf seinen breit aufgestellten Kader.
Der TSV 1860 muss in der ersten englischen Woche dieser Saison auf vier Spieler verzichten. Neben dem Langzeitverletzten Morris Schröter fallen auch Tim Danhof, Max Reinthaler und Kilian Jakob verletzungsbedingt aus.
Am Dienstag hat der TSV 1860 die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Havelse aufgenommen. Nicht mit dabei war Max Reinthaler, Tim Danhof und Kilian Jakob absolvierten Lauftrainings. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Sonntag den TSV Havelse – Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19.30 Uhr!