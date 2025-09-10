Exklusiv Jens Lehmann will beim TSV 1860 einsteigen: Welche Summen gehandelt werden

AZ exklusiv! Der ehemalige Weltklasse-Torhüter sucht aktuell nach Investoren, um die Ismaik-Anteile zu übernehmen. Welche Summen gehandelt werden und welche Rolle der Ex-Keeper beim TSV 1860 spielen will.

10. September 2025 - 08:10 Uhr

Jens Lehmann soll an einem Einstieg bei 1860 interessiert sein. © IMAGO/Sven Simon