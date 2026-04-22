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3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SSV Ulm 1846 – Samstag live

Die 3. Liga biegt auf die Zielgerade ein: Am 35. Spieltag gastiert der akut abstiegsbedrohte SSV Ulm auf Giesings Höhen, der allerdings zuletzt auf sechs Punkte an den ersten Nichtabstiegsplatz herangerückt ist und noch auf den Klassenerhalt hoffen darf. Beim TSV 1860 geht es derweil nach dem enttäuschenden 0:0 in Saarbrücken darum, sich besser zu präsentieren und nach jetzt sechs sieglosen Spielen in Serie endlich wieder drei Punkte einzufahren.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!

| Kilian Kreitmair
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Bittere Nachricht für die Löwen: Mittelfeldabräumer Philipp Maier fällt für den Rest der Drittliga-Saison mit einer "Fußverletzung" aus. Das gab der TSV 1860 am Dienstagmittag bekannt.

Dieser Ausfall bringt Sechzig-Coach Markus Kauczinski in eine missliche Lage in der Innenverteidigung, Philipp Maier wurde in Saarbrücken aufgrund der Ausfälle von Lasse Fassmann und Max Reinthaler in die Dreierkette beordert. Ob diese für das Ulm-Duell wieder spielbereit sind, ist noch nicht bekannt. Gut möglich, dass der gebürtige Gelsenkirchener bei weiterhin schlechter Personalsituation am Samstag auf eine Viererkette umstellt.

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen haben am 35. Spieltag der 3. Liga den Abstiegskandidaten SSV Ulm zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr im Grünwalder Stadion!

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