3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Jahn Regensburg – Löwen zeigen Reaktion auf Cottbus-Debakel

Spielende
Schluss! Der TSV 1860 und Jahn Regensburg trennen sich 2:2. Wir verabschieden uns für heute aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Rest-Sonntag.
Der TSV 1860 zeigt eine gute Reaktion auf das 0:3-Debakel in Cottbus am Dienstag, kommt gegen Jahn Regensburg aber nicht über ein 2:2 hinaus. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Der TSV 1860 und Jahn Regensburg trennen sich 2:2. Wir verabschieden uns für heute aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Rest-Sonntag.
Auswechslung TSV 1860 München - Damjan Dordan kommt für Lasse Faßmann
Die Löwen versuchen alles, kommen jetzt aber auch nicht mehr in gefährliche Positionen. Der Akku wird immer leerer.
Gelbe Karte für Benedikt Saller
Es gibt fünf Minuten Nachspielzeit!
Fast das 3:2! Schifferl kommt nach einer Ecke von links zum Kopfball, doch der geht haarscharf links am Tor vorbei.
Auswechslung Jahn Regensburg - Benedikt Saller kommt für Adrian Fein
Gelbe Karte für Lasse Faßmann
Von Regensburg kommt seit dem Seitenwechsel offensiv überhaupt gar nichts mehr, stattdessen spielen nur die Löwen...
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Kevin Volland
Gelbe Karte für Philipp Müller
Tor! 2:2 - Sigurd Haugen
Toooooor für die Löwen! Pfeifer legt auf dem linken Flügel in den Lauf von Althaus, dessen butterweiche Flanke genau auf der Stirn von Haugen landet. Der lässt sich die Chance nicht entgehen und versenkt die Kugel gegen die Laufrichtung von Gebhardt zum 2:2 im Tor.
Der Ausgleichstreffer ist übrigens längst überfällig. Es ist im Prinzip genauso, wie kürzlich im Toto-Pokal – nur mit vertauschten Seiten. Ob sich die Löwen für ihre Mühen noch belohnen können?
Haugen wird links im Strafraum gut freigespielt und bringt den Ball gefährlich vors Tor. Davor stand er allerdings im Abseits.
Auswechslung TSV 1860 München - Morris Schröter kommt für Marvin Rittmüller
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Florian Niederlechner
Jetzt mal eine gute Umschaltmöglichkeit für den Jahn, doch Dietz verpasst den richtigen Zeitpunkt fürs Abspiel. Da wäre deutlich mehr drin gewesen!
Auswechslung Jahn Regensburg - Robin Ziegele kommt für Leo Mätzler
Auswechslung Jahn Regensburg - Florian Dietz kommt für John Xaver Posselt
Volland schlenzt den Ball aus der zweiten Reihe aufs Tor. Gebhardt lenkt ihn mit den Fingerspitzen über den Querbalken.
Auch Niederlechner muss man positiv hervorheben. Jetzt haut er sich nicht zum ersten Mal in diesem Spiel mit einer Grätsche in den nächsten Zweikampf. Der Vollblut-Löwe lässt sich trotz seiner schwierigen Rolle nicht hängen und ackert fleißig.
Was man den Löwen heute aber auf jeden Fall zugutehalten muss: Es ist eine klare Reaktion auf den Desaster-Auftritt in Cottbus am Dienstag. Heute ist deutlich mehr Energie und Feuer drin im Spiel – genau das wollten die Fans auch sehen.
Gebhardt hat sich bei der Entstehung des Elfmeters offenbar am Oberschenkel wehgetan und muss behandelt werden. Der Schlussmann der Gäste kann aber weiterspielen.
Jacobsen tritt an – und verschießt! Gebhardt ist zur Stelle und kratzt den Ball aus dem linken unteren Eck. Der Abpraller landet bei Jacobsen, dessen Nachschuss aber von Wurm kurz vor der Linie spektakulär geklärt wird.
Gelbe Karte für Felix Gebhardt
Elfmeter für Sechzig! Haugen schickt Niederlechner mit einem Steilpass in den Strafraum. Der Routinier geht im Eins-gegen-Eins an Gebhardt vorbei und wird dabei klar getroffen. Die Entscheidung ist glasklar!
Volland mit einem Steilpass auf rechtsaußen zu Jacobsen, doch an der Seitenlinie geht die Fahne hoch.
Auswechslung Jahn Regensburg - Eric Hottmann kommt für Noel Eichinger
Die zweite Hälfte beginnt, wie die erste geendet hat: Beide Teams gehen intensiv zu Werke und suchen den Weg nach vorne.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Regensburg stößt die zweite Halbzeit an!
Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Schifferl kommt für Max Reinthaler
Reinthaler hat sich kurz vor Ende der ersten Hälfte offenbar verletzt und kann nicht weiterspielen. Für ihn kommt Schifferl in die Partie.
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit! Die Löwen gehen mit einem 1:2-Rückstand in die Kabine.
Tor! 1:2 - Philipp Müller
Und dann schlägt's auf der anderen Seite ein! Kühlwetter mit einem tollen Steckpass auf Müller, der im Strafraum plötzlich frei vor Dähne auftaucht und eiskalt einschiebt. 2:1 für Regensburg!
Fast das 2:1 für Sechzig! Reinthaler kommt nach einer Ecke von rechts zum Kopfball. Gebhardt kann die Kugel gerade noch mit einem super Reflex an die Latte lenken.
Tor! 1:1 - Leo Mätzler
Da ist es passiert! Fein mit einer extrem gefährlichen Freistoß-Flanke aus dem linken Halbraum. Mätzler steigt im Strafraum am höchsten und verlängert die Kugel mit dem Kopf genau neben den Pfosten – keine Chance für Dähne!
Pfeifer kommt nach Doppelpass mit Niederlechner zum Abschluss, allerdings nur im Fallen. Sein Versuch ist daher kein Problem für Gebhardt.
Faßmann wird von Posselt an der Seitenlinie einmal astrein weggesenst. Schiedsrichter Bartnitzki lässt die Gelbe Karte aber stecken und belässt es bei einer eindringlichen Ermahnung.
Was für eine Mega-Chance für Regensburg! Eichinger tankt sich an der Grundlinie irgendwie gegen Pfeifer durch und bringt den Ball vors Tor. Dort steht Bauer völlig blank, schießt aber aus acht, neun Metern weit über den Kasten.
Fast die Blitz-Reaktion des Jahn: Seidl kommt in den Strafraum und schließt ab. Der Ball wird noch zwei Mal abgefälscht und segelt am Tor vorbei ins Aus. Glück für Sechzig!
Tor! 1:0 - Sigurd Haugen
Ist das stark gemacht! Haugen hat auf der linken Halbspur etwas zu viel Platz und kann ins Dribbling gehen. Der Angreifer sieht, dass er keine Anspielstation hat, und macht es selbst. Flinker Antritt in den Strafraum und eiskalter Linksschuss ins rechte untere Eck – 1:0 für Sechzig!
Pfeifer erwischt Kühlwetter mit einer Grätsche unglücklich am Fuß. Ein schmerzhafter Treffer, aber keine böse Absicht des Löwen-Spielers.
Nächste Chance für den Jahn: Wurm kommt im Strafraum in guter Position zum Abschluss. Reinthaler fälscht die Kugel zur Ecke ab.
Da scheppert's einmal ordentlich im Grünwalder Stadion! Eichinger schlägt vor dem Strafraum einen Haken an Faßmann vorbei und zieht mit rechts ab. Dähne ist noch dran und lenkt die Kugel an den Pfosten.
Super Kombination der Löwen über die linke Seite. Althaus kommt nach einem Doppelpass zum Schuss, scheitert aber an Keeper Gebhardt. Danach geht aber ohnehin die Fahne hoch.
Niederlechner ergrätscht sich den Ball nahe des eigenen Strafraums und haut sich danach direkt in den nächsten Zweikampf. Freistoß Sechzig und Szenenapplaus für Niederlechner!
Gute Szene der Löwen! Erst kommen die Sechzger über Althaus und Volland schnell in den Strafraum, wo Haugen aber im Zweikampf mit dem Gegner zu Boden geht. 1860 setzt aber gut nach und erspielt sich die zweite Möglichkeit durch Volland. Sein Schuss kommt aber zu unplatziert.
Auch wenn es für beide Mannschaften sportlich um nichts mehr geht, ist hier in den ersten Minuten durchaus Tempo drin. Kein Wunder: Beide Teams haben nach dem bisherigen Saisonverlauf bei ihren Fans etwas gutzumachen.
Nun auch ein erster Abschluss von Regensburg. Bauers Distanzschuss geht aber links am Tor vorbei.
Fein trifft Volland im Mittelkreis am Fuß. Der Löwen-Routinier geht mit Schmerzen zu Boden, kann aber weiterspielen. Fein kommt ohne Gelbe Karte davon.
Die Löwen beginnen durchaus spielfreudig und suchen konsequent den Weg nach vorne.
Erste gute Möglichkeit für Sechzig! Haugen legt eine flache Hereingabe von links zurück auf Althaus, der direkt per Vollspann abzieht. Der Ball geht knapp über das linke Kreuzeck.
Erste Flanke von Pfeifer von der linken Seite. Jahn-Keeper Gebhardt packt locker zu.
Anpfiff 1. Halbzeit
Und damit rein ins Spiel, Sechzig stößt an!
"Der ein oder andere hat in den letzten Spielen nicht komplett überzeugt, dass da einfach ein Wechsel von Nöten war, dass die Jungs hinten dran auch ihre Chance kriegen", sagte Kauczinski eben noch bei Magenta Sport: "Am Ende müssen die, die auf dem Platz stehen, ja auch immer ihre Leistung bringen."
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Daniel Bartnitzki betreten beide Teams den Platz im Grünwalder Stadion. Gleich geht's los!
Auch wenn der Aufstieg bei den Löwen kein Thema mehr ist, will der Löwen-Coach die Spielzeit nicht einfach so auslaufen lassen. "Wir wollen die Saison gut zu Ende spielen und versuchen, jeden möglichen Platz gutzumachen", sagte Kauczinski am Freitag: "Wir müssen auch den Fans gegenüber unser Gesicht wahren. Außerdem haben wir das Landespokal-Finale noch vor der Brust. Auch deshalb ist es wichtig, die Saison vernünftig zu Ende zu spielen."
Im Vergleich zur 0:3-Pleite in Cottbus am Dienstag nimmt Kauczinski fünf Änderungen vor: Faßmann, Rittmüller, Pfeifer, Althaus und Niederlechner rücken für Schifferl, Danhof, Lippmann, Maier und Steinkötter in die Startelf.
Sportlich geht es für beide Teams in der Liga um nichts mehr. Wie die Löwen hat auch Regensburg weder mit dem Auf-, noch mit dem Abstieg noch etwas zu tun. Die Gäste belegen aktuell Rang zwölf und haben mit 42 Punkten acht Zähler weniger als Sechzig auf dem Konto.
Die Aufstellung ist da! Und es gibt eine Überraschung: Florian Niederlechner darf von Beginn an ran!
Folgende Löwen-Startelf schickt Kauczinski gegen Regensburg auf den Platz:
Dähne - Voet, Reinthaler, Faßmann - Rittmüller, Jacobsen, Althaus, Pfeifer - Volland - Haugen, Niederlechner
Gute Nachrichten von der Grünwalder Straße vor dem Regensburg-Duell: Thomas Dähne hat seinen Vertrag beim TSV 1860 bis mindestens 2028 verlängert. "Ich bin sehr dankbar für das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung, die ich hier beim TSV 1860 München erleben darf", wird Dähne auf der Löwen-Website zitiert: "Es macht mich stolz, ein Löwe zu sein und auch die kommenden beiden Jahre hier im Tor zu stehen." Lesen Sie hier mehr!
Das Spiel auf Giesings Höhen wird von Daniel Bartnitzki geleitet. Der Schiedsrichter bringt die Erfahrung aus 30 Drittliga-Spielen mit. Die beiden Assistenten sind Johannes Drößler und Benjamin Strebinger, der Vierte Offizielle an der Seitenlinie ist Felix Grund.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen spielen am 33. Spieltag der 3. Liga gegen Jahn Regensburg, Anpfiff ist um 19.30 Uhr im Grünwalder Stadion!