3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen Jahn Regensburg – Löwen zeigen Reaktion auf Cottbus-Debakel

Gute Nachrichten von der Grünwalder Straße vor dem Regensburg-Duell: Thomas Dähne hat seinen Vertrag beim TSV 1860 bis mindestens 2028 verlängert. "Ich bin sehr dankbar für das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung, die ich hier beim TSV 1860 München erleben darf", wird Dähne auf der Löwen-Website zitiert: "Es macht mich stolz, ein Löwe zu sein und auch die kommenden beiden Jahre hier im Tor zu stehen." Lesen Sie hier mehr!