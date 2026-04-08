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Folgenschweres 1860-Debakel: "Eine Hausnummer, wo man vielleicht anderweitig planen muss"

Der Traum vom Aufstieg ist für den TSV 1860 nach dem 0:3-Debakel bei Energie Cottbus so gut wie geplatzt. Geschäftsführer Manfred Paula hat nun immerhin Gewissheit bei der Kaderplanung.
Bernhard Lackner |
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Das Ende aller Aufstiegsträume bedeutet für 1860-Boss Manfred Paula (l.) Gewissheit, was seine Arbeit gleichzeitig erleichtert und erschwert. Immerhin Kevin Volland (r.) ist sicher in der kommenden Saison dabei.
Das Ende aller Aufstiegsträume bedeutet für 1860-Boss Manfred Paula (l.) Gewissheit, was seine Arbeit gleichzeitig erleichtert und erschwert. Immerhin Kevin Volland (r.) ist sicher in der kommenden Saison dabei. © sampics

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