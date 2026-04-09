Vier-Wochen-Frist für Mueller und 1860 – muss Ismaik-Bruder als Zeuge aussagen?

Endlich ein Urteil? Von wegen! Der Prozess zwischen dem TSV 1860 und Ex-Geschäftsführer Oliver Mueller geht weiter. Wird Hasan Ismaiks Bruder Yahya als Zeuge geladen?

09. April 2026 - 13:37 Uhr

Ex-Löwen-Geschäftsführer Oliver Mueller pocht auf eine Abfindung vom TSV 1860 © IMAGO/Ulrich Wagner