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Vier-Wochen-Frist für Mueller und 1860 – muss Ismaik-Bruder als Zeuge aussagen?

Endlich ein Urteil? Von wegen! Der Prozess zwischen dem TSV 1860 und Ex-Geschäftsführer Oliver Mueller geht weiter. Wird Hasan Ismaiks Bruder Yahya als Zeuge geladen?
Florian Weiß |
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Ex-Löwen-Geschäftsführer Oliver Mueller pocht auf eine Abfindung vom TSV 1860
Ex-Löwen-Geschäftsführer Oliver Mueller pocht auf eine Abfindung vom TSV 1860 © IMAGO/Ulrich Wagner

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