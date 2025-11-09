Dritte Liga im Liveticker: SSV Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München - Sechzig geht in Regensburg unter

Spielende
Das ist eine ordentliche Klatsche! Der TSV 1860 geht in Regensburg unter. Ein 0:4 steht am Ende auf der Anzeigetafel.
Der TSV 1860 verliert in Regensburg mit 0:4. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Das ist eine ordentliche Klatsche! Der TSV 1860 geht in Regensburg unter. Ein 0:4 steht am Ende auf der Anzeigetafel.
Tor! 4:0 - Philipp Müller
Jetzt wird es ein Abreibe. Das ist katastrophal in der Verteidigung. Müller kommt völlig frei an den Ball, schiebt ihn in die Ecke.
Tor! 3:0 (Elfmeter) - Noel Eichinger
Der Regensburger verlädt Dähne und schiebt ein.
Regensburg fordert Elfmeter. Und bekommt ihn. Dulic zu ungestüm.
Kauczinski steht an der Seitenlinie, schaut griesgrämig. Das war ein schwacher Auftritt seiner Mannschaft.
Jetzt kommt nochmal Hobsch rein. Auch Wolfram ist drin.
Tor! 2:0 - Leopold Wurm
Nach einer Ecke von Fein landet der Ball über Umwegen am zweiten Pfosten beim völlig freien Wurm. Das ist bitter.
Freistoß für Regensburg aus der zweiten Reihe. Der Ball ist aber kein Problem für Dähne.
Das Gute aus Löwen-Sicht: Es steht hier nur 0:1. Es ist also noch alles möglich.
Die Löwen in den letzten Minuten etwas wacher, Regensburg ist auf der anderen Seite nicht mehr so griffig.
Ecke für Sechzig. Haugen köpft an die Latte, Niederlechner haut im Nachfassen drüber.
Von den Münchnern kommt offensiv nach wie vor wenig.
Weiter geht´s! Die Sicht ist zumindest wieder ein bisserl besser.
Man sieht hier wirklich gar nichts mehr. Die Partie ist deswegen auch unterbrochen.
Es dampft ordentlich. Die Regensburg, ja diesmal nicht die Münchner, sorgen für ein Pyro-Show.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht´s! Auch Maier ist jetzt in der Partie, dafür ist Christiansen raus.
Niederlechner wird kommen, dafür muss Volland raus. Kauczinski merkt, dass er etwas früher als sonst verändern muss.
Halbzeitpause
Halbzeit in Regensburg. Die Löwen können mal durchschnaufen. Das war bisher nichts. 0:1 liegt der TSV 1860 zurück, wird von Regensburg über weite Strecken überrollt.
Der nächste Angriff rollt über den TSV 1860. Voet kann den Ball gerade noch so vor Hottmann weggrätschen. Sechzig hat Glück, dass es hier nur 0:1 steht.
Das hätte die Ampelkarte für den Routinier sein können. Wieder ist Volland zu rustikal im Zweikampfverhalten. Schiedsrichter Schröder hat nochmal Gnade. Aber viel sollte er sich nicht mehr erlauben.
Gelbe Karte für Kevin Volland
Volland lässt seinen Frust freien Lauf. Völlig unnötig grätscht er in der Hälfte der Regensburger.
Die Darbietung der Kauczinski-Elf gegen den Tabellensiebzehnten ist über weite Strecken schwach. Es fehlt an Zug zum Tor. Und in den Zweikämpfen fehlt es an Härte.
Tor! 1:0 - Lucas Hermes
Das hatte sich angebahnt. Sechzig wieder schläfrig. Reinthaler zu passiv. Über Umwegen landet der Ball auf Hermes. Der schlenzt ihn schön ins lange Eck.
Philipp fällt im Strafraum der Regensburger. Aber das ist zu wenig für einen Elfmeter. Es geht weiter.
Die Partie hat durchaus seinen Reiz. Es wird nicht viel im Mittelfeld rumgespielt.
Philipp treibt den Ball nach vorne, legt auf Rittmüller ab. Der Außenverteidiger schlenzt den Ball klar übers Tor.
Die Partie ist jetzt ein bisserl ausgeglichener. Aber zu Chancen kamen die Münchner in den letzten Minuten nicht mehr. Defensiv gibt man den Hausherren immer wieder zu viel Platz.
Ob die Chance den Löwen wachgeküsst hat? Die Münchner wirken jetzt etwas griffiger, nachdem die Anfangsminuten wirkten, als würde man ein Sonntagsnickerchen im Jahnstadion halten.
Erste Chance für den TSV 1860. Und was für eine. Philipp bekommt den Ball und zimmert aus elf Metern drauf. Nicht drin. Strauss blockiert in höchster Not.
Hier spielt bisher nur eine Mannschaft. Und das ist der Jahn. Die Münchner bekommen kaum den Ball, laden die Hausherren immer wieder zu gefährlichen Angriffen ein. Das wird Kauczinski nicht schmecken.
Gelbe Karte für Eric Hottmann
Der Regensburger mäht Christiansen um.
Vor Anpfiff konnte er noch mit seinem Spezl Markus Ziereis lachen, der Volland. Jetzt hechelt er und seine Teamkollegen den Regensburgern hinterher.
Nächster Hochkaräter! Wieder ist Bauer im Zentrum. Der Regensburger scheppert den Ball aus 16 Metern an die Latte. Da hätte Dähne keine Chance gehabt.
Noch keine Chance für den TSV 1860. Es fehlt an Genauigkeit.
Sechzig sucht sich noch. Regensburg hat die Spielkontrolle, versucht hier direkt Nadelstiche zu setzen.
Riesenchance für Regensburg! Da spekuliert die halbe Hintermannschaft auf Abseits. Hermes ist durch, Dähne kommt raus. Reinthaler grätscht den Ball in letzter Sekunde noch weg.
Da schau her! Die Domstädter starten gleich rein. Bauer bekommt den Ball an der Strafraumgrenze, zimmert drauf. Dähne muss ran.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht´s! Der Ball in Regenburg rollt mit ein bisserl Verspätung. Teile der Choreo waren noch auf dem Feld.
Da schau her! Es gibt eine Choreo. Die Kurve der Regenburger formen das Logo.
Kauczinski am TV-Mikro: "Die Stimmung ist insgesamt gut. Die Jungs sind voller Vorfreude auf das Derby."
Die Hymne der Regenburger erklingt. Gleich kommen die Spieler aus den Katakomben.
Das Stadion füllt sich. Ausverkauftes Haus meldeten die Domstädter. 5000 Sechzig-Fans werden alleine erwartet.
Niederlechner sitzt wieder auf der Bank! Diese Löwen starten in Regensburg: Dähne - Voet - Jacobsen - Philipp - Christiansen - Reinthaler - Haugen - Dulic - Rittmüller - Volland - Lippmann.
Wer ersetzt den verletzten Deniz? Christiansen, Maier oder ändert gar sein System? Im Winter könnte 1860 auf dem Transfermarkt aktiv werden: "Natürlich machen wir uns Gedanken, gerade im Hinblick auf den Winter. Trotz alledem haben wir noch Jungs in der Hinterhand. Der Winter ist ein Moment, in dem man handeln kann. Wir werden aber nur handeln aus Überzeugung", sagte Kauczinski am Freitag: "Ich kann die Systematik aber auch verändern, mit einem Sechser und zwei Achter spielen."
Gegessen wird zu Hause beim TSV 1860, was das Punktekonto angeht. Der letzte und einzige Auswärtssieg in dieser Saison war das 2:0 in Aachen am 23. August. Will sich Sechzig wieder oben ranpirschen, muss am in Regensburg ein Sieg her. Löwe Kevin Volland klagt über "Inkonstanz auswärts". Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Sonntag zu Gast in Regensburg – Anpfiff ist um 16.30 Uhr!