Dritte Liga im Liveticker: SSV Jahn Regensburg gegen TSV 1860 München - Sechzig geht in Regensburg unter

Wer ersetzt den verletzten Deniz? Christiansen, Maier oder ändert gar sein System? Im Winter könnte 1860 auf dem Transfermarkt aktiv werden: "Natürlich machen wir uns Gedanken, gerade im Hinblick auf den Winter. Trotz alledem haben wir noch Jungs in der Hinterhand. Der Winter ist ein Moment, in dem man handeln kann. Wir werden aber nur handeln aus Überzeugung", sagte Kauczinski am Freitag: "Ich kann die Systematik aber auch verändern, mit einem Sechser und zwei Achter spielen."