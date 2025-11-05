Interview "Kann extrem Auftrieb geben": Dähne geht motiviert ins Duell gegen Regensburg

Im AZ-Interview spricht Sechzig-Stammkeeper Thomas Dähne über verhexte Wochen, den Kauczinski-Effekt und die großen Fußstapfen von Marco Hiller.

05. November 2025 - 20:39 Uhr

Blieb beim Sieg gegen Energie Cottbus zum zweiten Mal gegentorlos: Thomas Dähne. © IMAGO