Der TSV 1860 will bei Jahn Regensburg die miserable Auswärtsbilanz aufbessern. Dabei wird Max Christiansen wohl den verletzten Tunay Deniz ersetzen.

An Jahn Regensburg hat der TSV 1860 zumindest in der jüngeren Vergangenheit nur allzu gute Erinnerungen. Mit einem 4:0-Sieg holte man sich Ende Juli das letzte Quäntchen Selbstvertrauen für den Ligaauftakt. Aufstiegsträume reiften nach diesem Volland-Traumtor von der Mittellinie. Ach, wie schön wäre es doch, mit dieser Truppe wieder in der 2. Bundesliga zu spielen. . .

TSV 1860 gewann zuletzt am zweiten Spieltag auswärts

Und jetzt? Tabellenplatz 13. Die Realität hat Sechzig einmal mehr eingeholt. Und genau deshalb würde ein ähnliches Ergebnis am Sonntag (16.30 Uhr) den Giesingern nur allzu guttun. Zumal man zuletzt das Punkten in der Fremde offenbar verlernt hat. Vier (!) Niederlagen am Stück kassierten die Giesinger. Insgesamt gewann man in der ganzen Saison nur ein einziges Mal auswärts, am zweiten Spieltag bei Alemannia Aachen (2:0).

Kurz vor seiner Operation: Tunay Deniz. © IMAGO

Die Vergangenheit interessiert Sechzig-Trainer Markus Kauczinski allerdings nicht. Sein Fokus liegt nur auf dem Spiel gegen die Domstädter. Obwohl Regensburg auf Rang 17 steht, wird es keinesfalls einfach für den TSV 1860. "Es ist eine robuste Mannschaft, die gleichzeitig auch Fußball spielen kann", warnte er auf der Pressekonferenz: "Es ist eine Mischung, die uns alles abverlangt."

Kauczinski schaut sich Benede im Training an

Verzichten muss der gebürtige Gelsenkirchner dabei auf seinen Edeltechniker Tunay Deniz, der sich gegen Cottbus (3:0) eine schwere Knieverletzung zuzog. "Die OP ist gut verlaufen", gab der 31-Jährige am Freitag auf Instagram ein Update aus dem Krankenbett: "Jetzt heißt es fokussieren, arbeiten und stärker zurückkommen." Während für ihn nun die Reha ansteht, muss Kauczinski die Deniz-Lücke füllen.

Lächelt schon wieder: Tunay Deniz nach seiner Knie-Op. © Instagram: tunayxdeniz

Der Trainer muss tindern, einen perfekten Partner für seinen Ersatz-Kapitän Thore Jacobsen finden. "Wir haben alles mal durchgespielt und angeschaut", meinte Kauczinski. Selbst ein Routinier aus der Bayernliga-Mannschaft war unter der Woche im Training zu Gast. Der 37-jährige Alexander Benede. Doch vorerst wird er und auch der zweite Schnupper-Sechser, Damjan Dordan, keine Option für den Kader.

Christiansen wird gegen Regensburg starten

Auch bei Youngster Samuel Althaus, um den es nach der starken Vorbereitung zunehmend leiser wurde, stehen die Chancen schlecht. Obwohl Kauczinski betonte: "Er macht aber im Training gerade Schritte nach vorne." Bleiben also nur noch Max Christiansen und Philipp Maier. "Er ist näher herangerückt", sagt der Coach über Letzteren. Gerade in der Dynamik und Intensität habe sich Maier, der unter Vorgänger Patrick Glöckner noch als Außenverteidiger eingeplant war, verbessert.

Schnupper-Löwe unter der Woche: Alexander Benede. © IMAGO

Trotzdem: Kauczinski ließ durchblicken, dass der Glückliche an der Seite von Jacobsen gegen Regensburg wie zuletzt den Namen Christiansen tragen wird. Sollte das Duo nicht harmonieren, hält er langfristig sogar eine Systemumstellung für möglich. "Ich kann auch mit einem Sechser und zwei Achtern spielen", sagt er. Während Jacobsen dann Solo bleibt, würde Kevin Volland wohl mit David Philipp ein Pärchen bilden.

Vertrag von Deniz läuft am Saisonende aus

"Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge zu verändern", fasst es Kauczinski zusammen. Da Deniz noch bis ins neue Jahr ausfällt, schließt er auch Winter-Neuzugänge nicht aus, obwohl die Not aktuell noch nicht allzu groß ist: "Natürlich machen wir uns Gedanken." Der Cheftrainer, die Scoutingabteilung und Geschäftsführer Manfred Paula sehen im Austausch. Es könnten auch aktuell vertragslose Spieler infrage kommen.

Max Christiansen wird Tunay Deniz in Regensburg wohl ersetzen. © IMAGO

Man werde aber nur "aus Überzeugung handeln". Immerhin könne man sich mit Neu-Löwen durchaus in eine Deniz-Klemme manövrieren. Der Vertrag des verletzten Sechsers läuft am Saisonende aus. Ein weiterer potenzieller Stammspieler könnte ihm den Kaderplatz wegnehmen. Außerdem hat auch eben noch die Jugendspieler in der Hinterhand, die, so die Marschroute von Präsident Gernot Mang, wieder vermehrt eingesetzt werden sollen. Aber alles noch Zukunftsmusik. Zuerst gilt es Regensburg zu schlagen, so wie vor ein paar Monaten.