Finale der Klub-WM im Liveticker: FC Bayern gegen UANL Tigres - Donnerstag live

Schreibt der FC Bayern einmal mehr Geschichte? Nach dem glanzlosen 2:0-Erfolg gegen den ägyptischen Vertreter Al Ahly trifft der deutsche Rekordmeister im Finale der Klub-WM auf den mexikanischen Spitzenklub UANL Tigres. "Wir wollen am Donnerstag natürlich den Titel holen", stellte Trainer Hansi Flick am Montagabend klar. Für die Münchner wäre es der sechste Titel innerhalb eines Jahres - das gelang zuvor nur dem FC Barcelona 2009. "Auch in der herausragenden Vereinshistorie des FC Bayern wäre das ein außerordentlicher Erfolg", weiß der Bayern-Coach. Ob sich die Münchner ab Donnerstag auch offiziell als beste Klubmannschaft der Welt bezeichnen können, erfahren Sie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!